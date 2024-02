حصلت ميغان ماركل على صفقة بودكاست جديدة بعد ثمانية أشهر من انفصالها عن سبوتيفاي.

وفقًا لموقع ديدلاين، ستعمل دوقة ساسكس الآن مع Lemonada Media لإصدار سلسلة جديدة مع منح المستمعين أيضًا إمكانية الوصول إلى برنامجها السابق Archetypes على Spotify.

وأكدت ماركل الخبر للمنفذ قائلة في بيان: "أنا فخورة بأنني الآن قادرة على الإعلان عن انضمامي إلى الفريق الرائع في Lemonada لمواصلة حبي للبودكاست.

"إن القدرة على دعم شركة أسستها نساء بقائمة من ملفات البودكاست المثيرة للتفكير والمسلية للغاية هي طريقة رائعة لبدء عام 2024".

"إن خطتنا لإعادة إصدار النماذج الأصلية حتى يتمكن المزيد من الأشخاص من الوصول إليها الآن، بالإضافة إلى إطلاق بودكاست ديناميكي جديد، هي قيد التنفيذ بشكل جيد. أنا حريصة جدًا على أن أتمكن من مشاركته قريبًا، ويسعدني للغاية الانضمام إلى عائلة Lemonada.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول البودكاست الجديد.

تأسست شركة Lemonada Media في عام 2019 على يد جيسيكا كوردوفا كرامر وستيفاني ويتلز واكس، وهي وراء برامج بودكاست مثل "Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus" و"Hard Feelings with Jennette McCurdy".

تحدثت كرامر أيضًا عن هذه الخطوة، قائلة للمنفذ: "يشرفنا كثيرًا أن ميغان وثقت بنا للمساعدة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى النماذج الأصلية، وأن الكثير من الأشخاص حول العالم سيتمكنون من الوصول إلى السلسلة قريبًا".

"إن موهبة ميغان كمضيفة ومبدعة ومحادثة لا مثيل لها، ويسعدنا أن نشارك معها في إنشاء مسلسل جديد يعزز نهجها في خلق الفن المهم."

وأضافت واكس: "عندما بدأنا التطوير مع دوقة ساسكس، أذهلتنا روحها التعاونية ورؤيتها الواضحة، إلى جانب رغبتها العميقة في بناء التعاطف والمجتمع من خلال هذا العمل". "شعر فريق Lemonada بقرابة فورية مع ميغان وفريق Archewell Productions، ويسعدنا أن نعمل معًا."

وتأتي هذه الأخبار بعد أن انفصلت ماركل وزوجها الأمير هاري، الذي أنجبت منه ابنها الأمير آرتشي وابنتها الأميرة ليليبيت، عن Spotify في عام 2023.

أخبرت مصادر سابقًا موقع الصفحة السادسة أنه تم قطع المسلسل لأن ماركل فشلت في تقديم محتوى كافٍ لضمان صفقتها الباهظة الثمن البالغة 20 مليون دولار.

قال كل من Spotify وArchewell في بيان مشترك إنهما "اتفقا بشكل متبادل على الانفصال ويفخران بالمسلسل الذي صنعاه معًا".