إيلاف من تونس: أطلقت الفنانة التونسية لمياء جمال أغنية جديدة بعنوان "عيني عليهم" من كلمات خالد المطيري، ألحان الدكتور محمد الغازي، وتوزيع طارق الحجيلي، حيث عملت لمياء مع هذا الفريق الفنّي المميز على خلق نمط جديد في الأغنية مستوحى من أصولها التونسية وصوتها الذي أعطى إحساس خاص على الأغنية الخليجية.

وتقول فيها: "عيني عليهم وقت ما وادعوني، أحباب عن دنياني راحوا وقفو، ياليتهم قبل ارحلوا علموني، ما كان فيني شمعة الحب طفو... "



صوّرت لمياء الفيديو كليب في لبنان بعدسة المخرج ابراهيم كسرواني، حيث برز تمثيلها العفوي وكأنّها تعيش هذه القصّة أمّا الرسالة التي وجّهتها في بداية الكليب قالت فيها: "إلى كل من وعدني وخلف، إلى كل من خانني، إلى كل من هجرني، أنا أسامحكم جميعاً."

هذا العمل الفني هو من إنتاج شركة وتري.



