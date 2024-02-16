إيلاف من بيروت: طرحت الفنانة التونسية يسرا محنوش عملها الغنائي الجديد بعنوان "ما بقاش" باللهجة المصرية، بالتزامن مع عيد الحب، نظراً لما تتميز به من شاعرية كلماتها، وألحانها الهادئة، وأجوائها الرومانسية.

الأغنية من كلمات الشاعر وليد جنيدي ومن ألحان محمد عصمت توزيع وماسترينغ عباس صباح.

وتقول كلماتها :

ما بقاش أصلا بكيفك .. حتحبني بالفرض بالأمر غصبن عنك .. ما بقاش مجرد عرض

ازاي مايهمينيش وحلول طبعا ما فيش .. اقنعني ازاي حعيش من غير هواك عالأرض

ما بقاش اصلا بكيفي ومفيش عندي إختيار .. غير اني افضل جنبك في الجنة او في النار

وهقول ايه بس تاني خلصت كل المعاني .. واهي حالة معيشاني في الحيرة باستمرار

ما بقاش أصلا بكيفك .. حتحبني بالفرض بالأمر غصبن عنك .. ما بقاش مجرد عرض





