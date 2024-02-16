إيلاف من بيروت: أطلق الفنان السوري مهنّد مشلّح أغنية جديدة تحت عنوان "بالحب صغيّر لسّاك"، من كلمات الشاعر الراحل رياض العلي، وألحان الأخوين ثائر وماهر العلي، وتوزيع عمار جورية، ميكس وماسترينغ عبد الحليم حسن، وتم تسجيلها في استديو TS productions بإشراف المخرج سليم سموع.

ويتمحور موضوع الأغنية حول الكبرياء في الحب حينما يأبى المرء المس بكرامته ويكمل مسيرة حياته بعيداً عن الحبيب دون أن يهاب ذلك إذ تقول كلماتها: "مانك أشطر مني بالحب صغير لساك ناوي تبعد عني لتفكر رح بترجاك بنسى حبك بالمرة دروبك بحلف مامرا قلبي منه متبرى لو يوم يحن لملقاك غيابك عني يامدلل مو معناها اخرتي بحلف عنك مابسأل بشيل حبك من ذاكرتي بنسى حبك بالمرة دروبك بحلف مامرا قلبي منه متبرى لو يوم يحن لملقاك".

وأتى لحنها بإيقاع ومغنى يتّسم بالعنفوان ما يتلاءم مع كلماتها حيث يغنّي فيها مشلّح اللون الشعبي على طريقته الخاصة. واللافت أنّ أغنية "بالحب صغيّر لسّاك" التي تم طرحها على طريقة Lyrics Video بالتعاون مع المخرج طارق بازيد تحمل طابعاً غنائياً مختلفاً عما هو سائد على الساحة الفنية حيث يحاول مهند مع فريق عمله تقديم ما هو مميز بأفكار غير مستهلكة فنياً إن جاز التعبير.

من جهة أخرى يستعد مشلّح لإطلاق عدة أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة ومنها: أغنية "عزيز النفس" من ألحانه، وكلمات الشاعر الراحل صفوح شغالة، وتوزيع شريف قاسم، وأغنية أخرى من كلمات فارس اسكندر، ألحان سليم سلامة وتوزيع عمر صباغ، وأغنية من كلمات وألحان وليد المطعّم وتوزيع هشام بندقجي، وأغنية من كلمات فادي أسعد وألحان بلال الزين، وأخرى من كلمات فادي أسعد وألحان أحمد بركات وتوزيع شريف قاسم.

فضلاً عن ذلك، يحيي الفنان مهنّد مشلّح خلال الفترة الحالية عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة عيد الحب وعيد الأم الغربي.



