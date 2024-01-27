إيلاف من بيروت: يتابع الممثل السوري معتصم النهار تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسله الجديد "حب للإيجار" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، والذي سيتم عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة شاهد الإلكترونية و محطة MBC.

يقدم النهار شخصية عمر ضمن أحداث المسلسل، أما الفنانة نور علي فستلعب شخصية ديما التي جسدتها آلتشين في النسخة التركية.

وبحسب نينار اف ام تم الكشف أن الممثل السوري وافق على غناء شارة مسلسله الجديد، وهي تجربة يخوضها للمرة الأولى.

ومن المقرر أن يقوم بتسجيل الأغنية تحت إشراف فريق عمل ال MBC على أن تقوم المحطة بطرح الأغنية للترويج للمسلسل خلال الفترة القادمة.

ويتواجد فريق عمل المسلسل في تركيا منذ أشهر حيث يتم تصوير العمل هناك.