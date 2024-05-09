إيلاف من بيروت: اجتمع نجوم لبنان في أمسية استثنائية لحضور عرض خاص لأول فيديو كليب غنائي للفنانة زينة مكي بعنوان "قبل ما تروح". وضمّ العرض نخبة من الفنانين، منهم جو بو عيد، ياسمينا زيتون، جيري غزال، ميشال وهبي ومنى جدعون، الذين فوجئوا بأنهم سيُشاهدون تجربة زينة الغنائية الأولى.

وبينما عرفت زينة بشخصيتها الجريئة، أثارت دهشة الحضور باختيارها أغنية "قبل ما تروح" لتنطلق بها في مسيرتها الغنائية.

وعبّر سيلفيو سركيس، الذي لعب دور مدير أعمالها في الكليب، عن سعادته الغامرة بنجاح العمل.

كليب جريء.. ولكن!

وقد حظي الفيديو كليب بردود فعل إيجابية من الجمهور، مع بعض الملاحظات حول جرأته.

وفي هذا السياق، ردّ مخرجو الكليب أندي خولي وسيرج مجدلاني على هذه الملاحظات، مؤكدين على أن الجرأة هي جزء من شخصية زينة، وأنها تُعبّر عن نفسها من خلال فنّها.

أغنية تُعبّر عن مشاعر الانفصال

وطرحت زينة مكي أغنيتها الأولى "قبل ما تروح" عبر يوتيوب، كما شاركتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتُجسّد أغنية "قبل ما تروح" تعاوناً بين زينة مكي مع الشاعر والملحن دانيال سعد، والمخرجين سيرج مجدلاني وأندي خولي.

وتتوجه كلمات الأغنية إلى كل امرأة عانت من آثار الانفصال السلبية، وتُعبّر عن مشاعر التحرّر من أحزانها.

كلمات تُلامس القلوب

تقول كلمات الأغنية: "قَبِل ما تروح رَجِّع كِل الاخَدتُه مِنّي قبل ما تروح، رَجِّعلي إيامي وعُمري رِدِّلي الروح، رَجِّعلي حَياتي وذِكرَياتي، واشفيلي آهاتي آهاتي وداوي الجروح، ما تفَكِّر إنّو لعيونَك يِمكِن أشتاق، صَدِّقني أنا قَلبي قاسي بيِحمل الفْراق، ما بَدّي تِشتاقْلي وَلا بَدّي تِرجَعلي، أنا مِن دونَك قَلبي رِجعِتلُه الرّوح".

يُذكر أن زينة مكي شاركت مؤخراً في كليب أغنية الفنان راغب علامة الجديدة "التقيل تقيل".