إيلاف من الرياض: يطل النجم ماجد المهندس على MBC1 في سهرة طربية مميزة بعنوان #ماجد_صوت_الحب، من تقديم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

يُقدم ماجد المهندس خلال السهرة، التي تُعرض مساء يومي الخميس 9 أيار (مايو) والجمعة 10 أيار (مايو) في تمام الساعة 10:00 بتوقيت السعودية، باقة من أروع أغانيه، بما في ذلك أغاني العمالقة، وأغنيات تراثية، وأخرى قديمة.



وتتميز هذه السهرة بجلسة نوعية يقدمها ماجد المهندس على مستوى عالٍ، بإشراف معالي المستشار تركي آل الشيخ شخصياً.

وعن هذه السهرة، قال ماجد المهندس في رسالة له عبر إكس: "انتظرونا في جلسة نوعية يوم الخميس الساعة العاشرة باشراف شخصي من معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ وبجهود منتسبين هيئة الترفيه وبمشاركة نخبة من اروع عازفين الوطن العربي بقيادة المايسترو وليد فايد."

وأضاف: "الجلسة تعبنا فيها وحاولنا تكون بمستوى عالي في التصوير باحدث التقنيات السينمائية وبكوادر عالمية وتصميم ديكورات خاصة تعكس التراث والفلكلور السعودي اتمنى تنال اعجابكم".

انتظرونا في جلسة نوعية يوم الخميس الساعة العاشرة باشراف شخصي من معالي المستشار #تركي_ال_الشيخ وبجهود منتسبين هيئة الترفيه وبمشاركة نخبة من اروع عازفين الوطن العربي بقيادة المايسترو #وليد_فايد الجلسة تعبنا فيها وحاولنا تكون بمستوى عالي في التصوير باحدث التقنيات السينمائية… pic.twitter.com/40mrfNtJ65 — ماجد المهندس (@majidalmohandis) May 6, 2024

يُذكر أن ماجد المهندس كان قد فتح قلبه منذ فترة عبر برنامج Big time Podcast مع عمرو أديب على MBC، الذي عرض في رمضان 2024، وصدم متابعيه الذين تفاجؤوا باعترافه أنه كان يتعرض للتنمر على صوته.