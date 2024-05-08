إيلاف من الرياض: كشف المخرج علي الكلثمي عن تاريخ عرض فيلمه الأول الطويل " مندوب الليل " في المملكة المتحدة وأيرلندا وذلك انطلاقاً من يوم الجمعة 30 آب (أغسطس) بالتعاون مع شركة Metis Films.

كتابة وإخراج علي الكلثمي

مندوب الليل هو مزيج من الدراما والتشويق نعيش فيه مع فهد القضعاني الأعزب الثلاثيني المضطرب الذي يهيم وحيداً مهموماً كل ليلة في زحمة و شوارع الرياض، ويترنح بين فقدان العاطفة وضياع الوظيفة، وتوصيل الطلبات، وكل ذلك يدفعه للتخلي عن مبادئه في عالم لا يعلم عنه شيئاً.

لمخرج علي الكلثمي تحدث عن هذا العمل قائلاً: "صنعنا مندوب الليل وهدفنا وتركيزنا هو الجمهور السعودي والعربي، نشعر بالفخر لردة الفعل التي حققها الفيلم في السعودية، إلى جانب النتائج الإيجابية في شباك التذاكر، ونشعر بالسعادة حينما نرى الجمهور خارج نطاق العالم العربي يتفاعل مع مندوب الليل أيضًا.

وتابع :"نأمل أن يتمكن محبو السينما في المملكة المتحدة وأيرلندا من التواصل مع شخصية فهد وقصته."

من جانبه قال بن ميتكلاف Ben Metclaf مؤسس شركة Metis Films:"فخورون بالتعاون مع استوديوهات تلفاز 11 لتوزيع وطرح الفيلم السعودي مندوب الليل، والذي يقدم قصة درامية مثيرة، وهو من نوعية الأفلام التي نحرص على تقديمها للجمهور في المملكة المتحدة وأيرلندا".

البطولة لمحمد الدوخي

فيلم مندوب الليل من بطولة النجم محمد الدوخي بدور "فهد القضعاني" ويشاركه الفنان القدير محمد الطويان بدور "ناصر القضعاني" والد فهد، ويشارك في بطولة الفيلم هاجر الشمري بدور "ساره القضعاني" أخت فهد القضعاني، كما يشارك محمد القرعاوي بدور "أبو سعود"، و ساره طيبه بدور "مها" و أبو سلو بدور "سلطان اللويحي" ابن عم وصديق فهد.

يشار إلى أن فيلم مندوب الليل قد حقق مبيعات تجاوزت 623 ألف تذكرة منذ طرح الفيلم في 14 كانون الأول ديسمبر 2023 بإجمالي مبيعات تصل إلى 28 مليون ريال سعودي ، لينضم بذلك إلى قائمة أعلى 10 أفلام في شباك التذاكر السعودي على الإطلاق منذ انطلاقة السينما في السعودية.

فيلم مندوب الليل من إنتاج ستوديو تلفاز11، وبدعم من مؤسسة مهرجان البحر السينمائي، وصندوق دعم الإنتاج، أما المنتج التنفيذي فهو علاء فادن، وائل أبو منصور، ومحمد الحمود ومن إنتاج عبدالرحمن جراش القحطاني، شوقي كنيس. كتابة وتأليف علي الكلثمي ومحمد القرعاوي.