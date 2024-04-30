إيلاف من الرياض: كشف مهرجان أفلام السعودية عن اختيار فيلم "أندرقراوند" للمخرج عبدالرحمن صندقجي ليكون فيلم افتتاح الدورة العاشرة، التي ستعقد خلال الفترة 2 – 9 أيار (مايو) في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

ويعرض "أندرقراوند" للمرة الأولى عالمياً في افتتاح المهرجان، وهو فيلم وثائقي استقصائي يعرض قصصاً واقعية عن المواهب الموسيقية السعودية، ويستعرض مسيرتهم وأبرز التحديات التي يواجهونها في هذا المجال. كما يتناول الفيلم واقع الصناعة الموسيقية السعودية والرؤية المستقبلية لها في ظل التحولات الثقافية التي تشهدها المملكة.

ويأتي هذا الوثائقي امتداداً لما عرف به المخرج عبدالرحمن صندقجي من شغف صناعة الأفلام الوثائقية الاستقصائية التي تقدم قصصاً حقيقية، حيث يؤمن بأن هذه القصص أفضل ملهم لأفلامه. وقد حصد صندقجي العديد من الجوائز للبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية التي أنتجها وأخرجها خلال مسيرته.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان أفلام السعودية، أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.