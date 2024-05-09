إيلاف من بيروت: على أنغام أغنية "قلبي إلَك" الرومانسية، يأخذنا الفنان فادي فتّال في رحلة حب دافئة من خلال فيديو كليب مصوّر من أخراج إيلي فهد.

يُجسّد الفيديو كليب، الذي تمّ تصويره بين منطقة غزير ومدينة البترون في لبنان، قصة شاب يقع في حبّ فتاة خلال سهرة منزلية مع الأصدقاء. تنطلق الأحداث من خلال لعبة تحدّي تختار فيها الفتاة فادي فتّال كشريك لها، لتتطور علاقتهما وتنتهي برحلة حبّ على شواطئ البترون مع خلفية ساحرة للسور الفينيقي.

وعن "قلبي إلَك" يقول فادي فتّال: "أثق بقدرات المخرج إيلي فهد تماماً، ولم أُناقشه بأيّة فكرة مسبقة خلال التصوير. النتيجة واضحة في الفيديو كليب الذي يُجسّد رؤيتي الإخراجية بشكل مثالي".

ويُضيف الفنان الشاب، المعروف بأسلوبه الرومانسي، "أنا شخص رومانسي في الأساس، ولكن ليس في كل الأوقات، بل حسب الموقف والمناسبة".

يُذكر أن أغنية "قلبي إلَك" من تأليف وتلحين نبيل خوري وتوزيع سليمان داميان.

ويكشف فادي فتّال انه بصدد التحضير لمشاريع فنية جديدة ستُبصر النور قريباً، وأوّلها أغنية صيفية من إنتاج بلاتينوم ريكوردز.

لمشاهدة فيديو كليب "قلبي إلَك":

