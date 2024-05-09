إيلاف من القاهرة: كشفت شركة فلوكة فيلمز الصورالأولى من كواليس تصوير فيلم (رفعت عيني للسما)، المشارك في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسختها الـ 63 المقرر اقامتها في الفترة ما بين 14 حتى 25 أيار (مايو) 2024.

ويعتبر فيلم (رفعت عيني للسما) أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها بالإضافة أنه العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحداً من ضمن سبعة أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

وقال المخرجان أيمن الأمير وندى رياض: " يركز فيلم رفعت عيني للسما على الثروة البشرية المذهلة التي تمتلكها مصر، بينما يتساءل عن قدرة الايمان والإرادة والفن على تغيير المجتمع الي الأفضل وعلى تحقيق الأحلام مهما بدت مستحيلة. ويقدم الفيلم شخصيات مصرية أصيلة نادرا ما تري على الشاشة ومواقع تصوير حية ومتفردة من قلب الصعيد".

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي بشوارع قريتهن الصغيرة، لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء. وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

فيلم (رفعت عيني للسما) من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود، هايدي سامح، مونيكا يوسف، مارينا سمير، مريم نصار، ليديا هارون، ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

أخرج الفيلم ندى رياض وأيمن الأمير ، وسبق لهما أن عرضا فيلمها الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل الفيلم على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهما التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.

(رفعت عيني للسما) من انتاج شركة فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد، مساعدات الإخراج هاميس البلشي وضحي حمدي، مديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، تسجيل الصوت مصطفي شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوي علي، موسيقى تصويرية أحمد الصاوي، مونتاج فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندى رياض.