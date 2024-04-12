إيلاف من الرياض: أعلن تييري فريمو، المدير الفني لمهرجان كان السينمائي الدولي، عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الـ77، وذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بحضور رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوخ.

وتتنافس الأفلام المختارة في الفترة من 14 وحتى 25 أيار (مايو)، في أقسام المهرجان المختلفة، وهي المسابقة الرسمية، ونظرة ما، وخارج المنافسة، وعروض منتصف الليل، والعرض الأول، والعروض الخاصة.

وكان اختيار الفيلم السعودي ( نورة ) للمخرج توفيق الزايدي في مهرجان كان في قسم (من نظرة ما ) يأتي بعد حراك سينمائي سعودي كثيف في السنوات الأخيرة، إذ للمرة الأولى يشارك مخرج سعودي بفيلم طويل في إحدى مسابقات مهرجان كان السينمائي، على الرغم من أن الفيلم عرض سابقاً للمرة الأولى خلال فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفاز في نفس المهرجان بجائزة أفضل فيلم سعودي.