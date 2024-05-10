واشنطن: تخلّت ملكة جمال المراهقات في الولايات المتحدة الأميركية، أوما صوفيا سريفاستافا، يوم الأربعاء، عن لقبها، بعد أيام قليلة من تنحّي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية عن منصبها.

وفي التفاصيل، قالت ملكة الجمال البالغة من العمر 17 عامًا، والتي فازت بمسابقة ملكة جمال المراهقات العام الماضي، في منشور شاركته في حسابها الخاص على "إنستغرام": "بعد تفكير مطول، قرّرت التنحّي لأنني وجدت أنّ قيمي الشخصية لم تعد تتماشى بشكل كامل مع توجّهات المنظمة".



وتابعت بالقول، إنّها ستواصل دفاعها الدؤوب عن التعليم والقبول إلى جانب العمل مع مؤسستي Lotus Petal وBridge of Books، مضيفة: "لقد كان هذا العمل دائمًا هو هدفي الحقيقي".

وأردفت: "سأتذكّر دائمًا الوقت الذي أمضيته كملكة جمال نيوجيرسي للمراهقات في الولايات المتحدة الأميركية باعتزاز"، شاكرةً كل من دعمها، من عائلتها إلى زميلاتها الملكات والمشجعين الذين دعموها منذ فوزها بلقبها في ولايتها.



بداية فصل جديد

بدورها، ردّت إدارة مسابقة الجمال بمنشور على حسابها على "إنستغرام"، كتبت فيه أنّها تحترم قرار سريفاستافا، وتعتبر رفاه حاملي اللقب "أولوية قصوى" لديها، مشيرة إلى أنّه سيتمّ تتويج ملكة جديدة.

وجاء قرار سريفاستافا، بعد يومين فقط من إعلان ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية، نويليا فويت التي حصلت على تاج في أيلول (سبتمبر) الماضي، استقالتها من منصبها، للتركيز على صحتها النفسية.

وكتبت: "في أعماقي، أعلم أنّ هذه مجرد بداية فصل جديد بالنسبة لي، وآمل أن أستمر في إلهام الآخرين للبقاء صامدين، وإعطاء الأولوية لصحتكم العقلية، والدفاع عن أنفسكم وعن الآخرين باستخدام صوتكم، وألّا تخافوا أبدًا مما يخبئه المستقبل، حتى لو كان المستقبل غير مؤكّد".