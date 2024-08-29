إيلاف من الرياض: أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إطلاق مشروع "بوليفارد بيزنس بارك" ضمن منطقة "بوليفارد سيتي"، كمرحلة أولى من المخطط الحضري لإعادة تخطيط وتنظيم منطقة "بوليفارد ديستريكت" بالشراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات تتجاوز مليار ريال سعودي. يهدف المشروع إلى أن يكون وجهة إبداعية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتمكّن رواد الأعمال والشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الإبداع.

رؤية المشروع وأهدافه

أكد تركي آل الشيخ أن المشروع، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، يسعى إلى إعادة تخطيط وتنظيم منطقة "بوليفارد ديستريكت" لخلق نسيج حضري عمراني متكامل يربط جميع المناطق عبر إنشاء شبكة ممرات حضرية جديدة. يتضمن المشروع زيادة المساحات الخضراء وربطها بالمشاريع المجاورة مثل المسار الرياضي، مع رفع الطاقة الاستيعابية للمواقف وربطها بشبكة الطرق الرئيسية والمواصلات العامة لتسهيل حركة وصول الزوار والعاملين.

دعم القطاع الإبداعي

سيعمل المشروع على تنمية واستدامة القطاع الإبداعي بالمملكة عبر خلق وظائف جديدة وتطوير بيئة حضرية مبتكرة تمزج بين الإبداع والاستمتاع بالعمل لتحسين جودة الحياة. كما يسعى إلى خلق منتج عقاري فني جديد يواكب تغيرات سوق العمل الإبداعية ويساهم في نمو القطاع بالمملكة.

الشراكة مع القطاع الخاص

من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة "صلة"، الدكتور راكان بن حسين الحارثي، على تبني الشركة هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق REQ العقاري - الفرنسي كابيتال - وشركة حي للتطوير العقاري. وأوضح أن هذا المشروع يجسد مثالًا نموذجيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

مكونات المشروع

يتكون المشروع من 9 مبانٍ مكتبية مع محلات تجارية تطل على نافورة "بوليفارد سيتي". وتتميز المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق منتجع إبداعي للأعمال (work resort) مختص بخدمة الشركات العالمية والوطنية المتخصصة في مجال الإبداع وصناعة الفن. كما يحتوي المشروع على مساحات تأجير تفوق 60 ألف متر مربع تشمل مكاتب ومقرات رئيسية للشركات، ومكاتب مشتركة (co-working areas) لرواد الأعمال، بالإضافة إلى محلات تجزئة، ومتاجر مبتكرة لعلامات تجارية وطنية وعالمية، ومعرض فني خارجي، ونادي رياضي، وسبا، ومسبح معلق، وحدائق معلقة. كما يتضمن بناء أكثر من 1300 موقف سيارة خاص بالمشروع.

رؤية مستقبلية لمدينة الرياض

تسعى شركة "صلة"، بالشراكة مع شركة "حي" المطور للمشروع، إلى إعادة تعريف مفهوم الابتكار في العمل الإبداعي وإضافة أسلوب حياة جديد مبتكر يعزز مكانة مدينة الرياض كعاصمة عالمية للفن والترفيه والإبداع.