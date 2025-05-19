أمضى مصور عقداً من الزمن في رحلات سفاري في الحدائق المنزلية البريطانية، لالتقاط تنوع وجمال الحياة البرية فيها.

وقال المصور أندرو فيوسيك بيترز إن الصور، بما في ذلك الطيور المتصارعة والسناجب المتشاحنة، أظهرت ما يمكن العثور عليه "أمام أعيننا".

وأضاف مصور شروبشاير: "أردت الاحتفال بالقصص اليومية والكشف عن جمال الطيور والثدييات والحشرات التي تعيش إلى جانبنا".

تظهر المئات من صوره في كتاب جديد.

Andrew Fusek Peters سنجابان أحمران أثناء قتالهما في حديقة في جزيرة وايت

التُقطت معظم الصور في حديقته "المتواضعة"، وفي قرية ليدبري المجاورة.

"لست بحاجة للسفر إلى المحميات الطبيعية أو الجبال"، يقول بيترز.

وأضاف: "أحيانًا أتعرض للسخرية من المصورين الكبار الذين يذهبون إلى أفريقيا لتصوير الأسود والنمور، أو إلى غرينلاند لتصوير الدببة القطبية".

"يعتقدون أنني أقل شأناً لأنني أصور طيور القرقف الأزرق في الحديقة"، وفق بيترز.

Andrew Fusek Peters المصور وضع مخبأ في حديقة منزلية لالتقاط هذه الصورة النادرة لأم أرنب ترضع صغيرها

لكنه أضاف أن التقاط صور نادرة، مثل صورة أنثى الأرنب تُطعم صغيرها في حديقة منزله الخلفية، كان "مذهلاً للغاية".

وقال: "لم تُصوَّر هذه الصورة إلا أقل من عشر مرات حول العالم".

وأضاف: "كانت بمثابة ذهب خالص في بطاقة ذاكرتي".

وسافر إلى مناطق أخرى من المملكة المتحدة لالتقاط "لحظات استثنائية" أخرى، منها عائلة ثعالب تلعب في كلافام في جنوب لندن، وزوج من السناجب الحمراء في جزيرة وايت.

Andrew Fusek Peters زوج من العليق ذو الألوان الزاهية يتقاتل على الطعام - من اللقطات المفضلة للمصور

بدأ السيد فوسيك بيترز بالتركيز على الحياة البرية في حديقته بعد تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء عام 2018.

أتقن تقنية "إيقاف الزمن" لالتقاط صور للطيور والفراشات وهي تُقلع وفي أثناء طيرانها.

باستخدام مطبخه كمخبأ، التقط أيضاً صوراً نادرة للطيور، تُظهر تأثير انحراف الضوء على أجنحتها، مُضفياً عليها تأثير قوس قزح.

قال: "هذا الشتاء، التقطتُ صوراً لنقار خشب وطائر نقار بندق"، مضيفاً أن الصور كانت "استثنائية".

"سيتهمني الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنه ليس كذلك - إنه في الواقع علمي".

وأضاف أنه "من القلائل في العالم" الذين التقطوا مثل هذه الصور.

"يبدو أنني محظوظ جداً عندما أركز على ما هو خارج نافذة المطبخ".

Andrew Fusek Peters طائر نقار البندق

كان الكتاب بمثابة "صرخة حشد" لتحويل "المساحات المُهندمة إلى ملاذات أكثر ملاءمة للحياة البرية"، كما قال.

وأضاف: "هذه الأماكن مهمة، أعتقد أنها كذلك بالفعل".

وتابع: "كما نعلم، مع تغير المناخ وما يحدث في الموائل، تعاني العديد من الأنواع بشدة، وهذا يشمل زوار حدائقنا، لذا من المهم تسليط الضوء عليها".

وأضاف إنها "لا تقل أهمية عن جميع المخلوقات الرائعة في الغابة والصحراء".

Andrew Fusek Peters عائلة ثعلب تلعب في كلافام في جنوب لندن

Andrew Fusek Peters دبور ذو ذيل ياقوتي

قال مقدم برنامج سبرينغ واتش (Springwatch) إيولو ويليامز، عن كتاب غاردن سفاري (Garden Safari): "يجعل أندرو الأشياء العادية تبدو استثنائية، تصوير مذهل يساعد في التأكيد على أهمية حدائقنا للحياة البرية".

"أعتقد أن هذه أفضل مجاملة تلقيتها على الإطلاق"، يعلق المصور.

Andrew Fusek Peters صائد الذباب وهو يجلب الطعام إلى العش