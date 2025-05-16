إيلاف من الرياض: أعلن "مركز السينما العربية" عن النسخة المُحدثة من قائمته السنوية لأكثر الشخصيات والمؤسسات تأثيراً في صناعة السينما العربية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي. وتغطي القائمة الفترة الممتدة من أيار (مايو) 2024 إلى نيسان (أبريل) 2025، حيث اختيرت الأسماء استنادًا إلى نشاطها المهني والإبداعي وتأثيرها المباشر في تطوير الصناعة السينمائية العربية على مستوى الإنتاج والتوزيع والدعم المؤسسي والثقافي.





سجّلت المملكة العربية السعودية حضورًا لافتًا في القائمة، مع إدراج ستة عشر اسمًا يمثلون مختلف أذرع القطاع السينمائي في البلاد، سواء عبر المؤسسات الرسمية أو الكيانات الإنتاجية المستقلة. وتنوّعت الشخصيات السعودية المختارة بين مخرجين ومنتجين ومسؤولين تنفيذيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية وترفيهية بارزة، في مؤشر واضح على التوسّع الاستراتيجي الذي تشهده صناعة السينما في المملكة منذ إطلاق "رؤية 2030".





ومن بين الأسماء البارزة في القائمة من السعودية، جاءت جُمانا راشد الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، والمخرج عبد العزيز الشلاحي، إلى جانب باهو بخش، المديرة التنفيذية لشركة ريد ستار للإنتاج والتوزيع، وزين زيدان، مدير سوق البحر الأحمر، وعماد إسكندر، مدير صندوق التمويل في المؤسسة نفسها. كما شملت القائمة الشيخ وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، وهديل كامل، المديرة العامة لشبكة راديو وتلفزيون العرب، والأمير الوليد بن طلال، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، المديرة التنفيذية لروتانا، ومحمد بن فايز وفا، المدير العام لروتانا ستوديوز – مصر، والمهندس عبد الله الراشد، مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). كما ضمّت الأسماء كلاً من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والمهندس عبد الله القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية، والمنتج فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لشركة سيني ويفز، وسلطان الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما، ورضا الحيدر، رئيس مجلس إدارة شركة رؤى ميديا فنتشرز.

وإلى جانب الحضور السعودي، جاءت مصر في صدارة التمثيل الإقليمي من حيث العدد، حيث ضمّت القائمة واحدًا وأربعين اسمًا من أبرز صناع السينما والممثلين والمنتجين، من بينهم يسرا، حسين فهمي، أحمد عز، أحمد مالك، ليلى علوي، محمد حفظي، طارق العريان، وهشام ماجد، إلى جانب أسماء من الجيل الأحدث من الكتّاب والمخرجين ومديري التصوير والموسيقيين، مثل مريم نعوم، هشام نزيه، عبد السلام موسى، مصطفى الكاشف، وجابي خوري.





لبنان حلّ في المرتبة الثانية من حيث عدد الأسماء، بواقع عشرين اسمًا، من بينهم الإعلامية ريا أبي راشد، والمخرجة ريما شعيب، والمخرج كريستوفر عون، إلى جانب شخصيات تنفيذية من مؤسسات كبرى مثل OSN، إمباير إنترناشيونال، و"الصندوق العربي للثقافة والفنون – آفاق".

وضمّت القائمة أيضًا أسماء بارزة من فلسطين، الأردن، تونس، قطر، الإمارات، العراق، السودان، والمغرب، إلى جانب تمثيل محدود من دول مثل سوريا والكويت والصومال وجنوب أفريقيا. كما شملت القائمة شخصيات دولية من بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، الهند، أستراليا، وإيطاليا، ممن كان لهم دور في التوزيع أو الاستثمار أو دعم السينما العربية على امتداد العام الماضي.

وقد أشار مركز السينما العربية إلى أن اختيار أعضاء القائمة السنوية يتم وفقًا لمعايير واضحة، تتعلق بحجم التأثير، وجودة الإنجاز، ومدى الارتباط المباشر بالقطاع السينمائي العربي من إنتاج أو دعم أو توزيع أو إشراف مؤسسي، على امتداد 12 شهرًا كاملة.

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لأعضاء النسخة الجديدة عبر الرابط الرسمي:

https://acc.film/cannes-100.php