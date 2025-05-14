إيلاف من جدة: أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن تعيين المنتج السينمائي السعودي فيصل بالطيور رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، خلفًا للرئيس التنفيذي المُكلّف محمد عسيري، وذلك اعتبارًا من شهر حزيران (يونيو) المقبل، في خطوة تعكس توجه المؤسسة لتعزيز قيادتها بالخبرات المتخصصة في صناعة السينما السعودية.



ويُعد بالطيور من الأسماء البارزة في المشهد السينمائي المحلي، حيث شغل مناصب قيادية متعددة، من بينها أول مدير لسينما إثراء، وأول رئيس تنفيذي للمجلس السعودي للأفلام، كما أسس وأدار شركة "سيني ويفز" التي تُعد من أسرع شركات التوزيع السينمائي نموًا في المملكة. وشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي في شركة "موڤي ستوديوز".

وفي مؤشر على دعم القطاع الفني المستقل، أطلق بالطيور مؤخرًا دار عرض سينمائية متخصصة في الأفلام الفنية تحت اسم "بيت السينما" في الرياض، وهي إحدى المبادرات التي تعكس التحولات الجارية في صناعة السينما السعودية.

خبرة إنتاجية تمتد لعقدين

بصفته منتجًا سينمائيًا نشطًا لأكثر من 20 عامًا، قدم فيصل بالطيور مجموعة من الأعمال اللافتة، أبرزها الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" الذي شارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وفيلم "سطّار" الذي لقي نجاحًا واسعًا على مستوى العرض المحلي.

كما شارك في إنتاج الفيلم السعودي "من تحت الرماد" الذي عُرض على منصة نتفليكس، وتمكن من دخول قائمة أفضل 10 أفلام مشاهدة في 40 دولة. كذلك شارك في إنتاج فيلم "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، الذي فاز بجائزة الحرية ضمن مهرجان كان السينمائي 2023.

تعليق مجلس الأمناء: "قيادة نحو آفاق جديدة"

في تعليقها على التعيين، قالت جمانا الراشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "منذ انطلاقها، انبثقت المؤسسة من رؤية واضحة ورسالة جوهرها إحياء نهضة سينمائية شاملة في المملكة والمنطقة. وتسعى المؤسسة إلى تمكين جيل جديد من المواهب والقصص والرؤى الإبداعية من العالم العربي وأفريقيا وآسيا، وتسخير قوة السينما لبناء الجسور الثقافية وتعزيز الابتكار."

وأضافت: "إن ما يتمتع به فيصل بالطيور من رؤية ثاقبة والتزام بتنمية الطاقات الواعدة، يُشكّل رافدًا أساسيًا لترسيخ التميز الفني، ودفع نمو صناعة السينما على أسس مستدامة ومؤثرة. ونُعرب في الوقت نفسه عن امتناننا لمحمد عسيري على مساهماته خلال فترة تولّيه منصب الرئيس التنفيذي المُكلّف، والتي أرست قاعدة صلبة للمرحلة القادمة".

بالطيور: نواصل البناء على الإنجازات

من جانبه، قال فيصل بالطيور: "يشرفني تولي قيادة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، التي تُعد من ركائز الحراك الثقافي في المملكة. لقد تمكنت المؤسسة من ترسيخ حضورها على خارطة المهرجانات السينمائية الدولية خلال فترة زمنية وجيزة. وسنواصل البناء على هذا الإنجاز من خلال برامجنا المتنوعة، دعماً لصناعة سينمائية مزدهرة محليًا ودوليًا، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تضع القطاع الإبداعي في صميم التنمية الوطنية."

نحو الدورة الخامسة للمهرجان

تستعد مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لإطلاق الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستُقام في حي البلد التاريخي بمدينة جدة، في الفترة الممتدة من 4 إلى 13 كانون الأول (ديسمبر) 2025.

ومنذ انطلاقه، عرض المهرجان أكثر من 520 فيلمًا من 85 دولة، واحتفى بأكثر من 130 فيلمًا سعوديًا، مما عزز مكانته كمنصة رائدة لدعم المواهب المحلية وتوسيع الحوار الثقافي العالمي.