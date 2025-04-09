إيلاف من جدة: أعلن صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية في مرحلة الإنتاج، وذلك ضمن ثاني جولاته لهذا العام، على أن يستمر التقديم حتى 21 نيسان (ابريل) 2025م. يمكن الآن لصُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وقارتي آسيا وإفريقيا تقديم طلباتهم من هنا.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لمساعي مؤسسة البحر الأحمر السينمائي الحثيثة بدعم وتمكين الأصوات السينمائي الواعدة من مختلف الثقافات، متيحًا لهم دعمًا ماليا يمكنهم من إتمام مشاريعهم السينمائية، واستعراض سردياتهم القصصية للعالم أجمع. تهدف الجولة الثانية من صندوق البحر الأحمر لدعم المشاريع الجاهزة والمتأهبة للإنتاج وانطلاق عمليات التصوير، عبر منح مالية تمكنهم من تجاوز مرحلة الإنتاج.

يشمل الدعم الأفلام الطويلة (لا تقل عن 60 دقيقة)، سواء الروائية أو التحريك، من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو من جنسية إفريقية أو آسيوية.

المسلسلات (25 – 59 دقيقة للحلقة)، من مخرجين عرب أو من أصول عربية أو من جنسية إفريقية أو آسيوية.

الأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، سواء الروائية أو الوثائقية أو التحريك، من مخرجين سعوديين.

منذ انطلاقه في 2021، قدم صندوق البحر الأحمر دعمه لأكثر من 280 فيلماً، وحازت الكثير من الأعمال المدعومة من قبل الصندوق على جوائز عالمية عدة على مدار السنوات الماضية في مختلف المحافل السينمائية.

حول مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هي جهة مستقلة غير ربحية تم تأسيسها لتحويل المملكة العربية السعودية والعالم العربي إلى مركز عالمي لصناعة الأفلام، وتأتي تحت مظلتها عدة أقسام شاملة لجميع جوانب الصناعة السينمائية تساهم معًا في تشكيل هيكلها وبناء كيانها، وهي: سوق البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تُعتبر المؤسسة منصة رئيسية لصُنّاع الأفلام الواعدين في الصناعة، حيث تُمكنهم من ترك بصمتهم في المشهد السينمائي العالمي مع الحفاظ على تراث السينما العربية الكلاسيكية.

تلعب مؤسسة البحر الأحمر السينمائي دوراً محورياً في رعاية الجيل الجديد من صُنّاع الأفلام، كما أنها تعمل على بناء صناعة أفلام مستدامة في المملكة العربية السعودية وإفريقيا وآسيا.

حول صندوق البحر الأحمر

صندوق البحر الأحمر هو مبادرة رائدة تم إطلاقها بواسطة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بهدف رعاية المواهب وتعزيز النمو في صناعة السينما العالمية مع التركيز على دعم صُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا.

يخصص الصندوق كلًا من الدعم المالي والإرشاد التوجيهي والموارد الضرورية لتمكين الروايات المتنوعة وتحفيز الأفكار المبتكرة.