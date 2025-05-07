إيلاف من جدة: كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للأفلام السينمائية للمشاركة في الدورة الخامسة من المهرجان، المزمع إقامتها من 4 إلى 13 ديسمبر 2025م، في مقر المهرجان النابض بالحياة "البلد" جدة التاريخية. يحثّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كلًا من الأسماء السينمائية المرموقة، وصانعي الأفلام الصاعدين من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا؛ على تقديم طلباتهم ابتداءً من 6 مايو، وحتى 17 أغسطس 2025م، مع انتهاء فترة التقديم المبكر -المجانية- بحلول 7 يوليو 2025م.



تأتي الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي امتدادًا لمسيرة زاخرة بالإنجازات، مرسّخًا مكانته خلال الأعوام الماضية، كمنصة رائدة تحتفي بالسينما وصُنّاعها من مختلف الثقافات والبلدان. منذ انطلاقه، عرض المهرجان أكثر من 520 عملاً سينمائياً من 85 دولة حول العالم، واحتفى خلال ذلك بالسينما السعودية بعرض أكثر من 130 فيلماً سعودياً فريداً، كما تمكن من استقطاب 160 عرضًا سينمائيًا حصرية على الصعيد العالمي.

يتطلع المهرجان بشوق لاستقبال المشاريع السينمائية المميزة والفريدة، ليسلط الضوء على السرديات القصصية الآسرة من مختلف الدول والبلدان واللغات، كجزء من مهمته الرامية للاحتفاء بالصناعة السينمائية محليًا ودوليًا، ويمكن لصُنّاع الأفلام تقديم طلباتهم اليوم ضمن الأقسام السينمائية التالية: "مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة" و"مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة" بالإضافة إلى قسم "سينما السعودية الجديدة" المعني بتسليط الضوء على أبرز المواهب والإبداعات السينمائية لصانعي الأفلام السعوديين.

ستتنافس الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على جوائز اليسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل: جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير.

من جانبها، صرحت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائلة: " نحتفي هذا العام بمرور خمس سنوات على انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي تمكن خلال سنوات قليلة من ترك بصمته الخاصة على المشهد السينمائي المحلي والإقليمي والعالمي، حيث احتضن خلالها أكثر من 520 عملًا سينمائيًا من 85 دولة حول العالم، مؤكدًا على مكانته كمنصة رائدة تحتفي بالمواهب السينمائية، ورافدًا محوريًا في إثراء المشهد السينمائي، وتعزيز حضور المملكة على خارطة السينما العالمية. نفخر اليوم بإتاحة تشكيلة واسعة من الأقسام السينمائية، ونرحب بصُنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا لتقديم أفلامهم، ونتطلّع لرؤية هذه الأعمال السينمائية، والاحتفاء بها خلال الدورة الخامسة من المهرجان."

يمكنكم تقديم مشاريعكم السينمائية دون أي رسوم إضافية خلال مرحلة التسجيل المبكر التي تستمر حتى نهاية يوم 6 يوليو 2025م، لتطبق بعد ذلك رسوم تبلغ 100 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) للأفلام القصيرة، و200 ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) للأفلام الطويلة.

للتقديم أو الحصول على المزيد من التفاصيل، قم بزيارة الرابط: https://fms.redseafilmfest.com/website/login.php?lang=ar



الأقسام المتاحة للتقديم في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي:

مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة

تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام مبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة.



مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة

تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية. تقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة.



سينما السعودية الجديدة

يستعرض هذا البرنامج مجموعة مختارة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة التي تعبّر عن روح الموجة الجديدة في صناعة السينما السعودية. يسلّط الضوء على نخبة من صانعي الأفلام السعوديين الذين يمثلون الجيل الصاعد من المبدعين، والذين يسهمون في رسم ملامح مشهد سينمائي متجدد وحيوي.

يعكس البرنامج التنوع الثقافي والاجتماعي الذي تحتضنه المملكة، ويقدم رؤى فنية تعبّر عن التجارب المحلية بلغة سينمائية عالمية، بما يعزز حضور السينما السعودية على الساحة الدولية. كما يكشف عن الطاقات الإبداعية المتفجرة التي تبشر بمستقبل سينمائي قوي ومبهر، يحمل في طياته آفاقًا واسعة من التطور والانتشار.