إيلاف من كان: في تطور مثير يهدد بإعادة تشكيل طقوس السجادة الحمراء، قرر مهرجان كان السينمائي حظر "العري" في اللحظة الأخيرة، موجّهًا صفعة مفاجئة لعالم الموضة ولنجوم هوليوود الذين كانوا يتهيأون للظهور بإطلالات جريئة. الإعلان جاء قبل ساعات فقط من ليلة الافتتاح، ما أثار حالة ارتباك شديد بين المصممين والمشاهير، خاصة من خططوا للظهور بما يُعرف بـ"فساتين العري" التي باتت جزءًا أساسيًا من المهرجانات العالمية.



عري محظور... ولكن ما المقصود؟

القرار، الذي صدر بصيغة مقتضبة، ينص على "منع العري على السجادة الحمراء، وفي جميع أماكن المهرجان". لكن البيان لم يوضح بدقة ما المقصود بـ"العري": هل يعني التعري الكامل؟ أم يشمل الفساتين الشفافة التي توحي بالتعري دون أن تُظهر شيئًا صريحًا؟



فهل ستُعتبر الفساتين المصممة بشبك بلون الجلد، أو تلك التي تُظهر حلمات الصدر تحت طبقة من التول الشفاف، خرقًا للقواعد؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن بيلا حديد – التي اشتهرت بإطلالاتها الجريئة على شاطئ الكروازيت – كانت لتُمنع من ارتداء فستانها الشهير من سان لوران العام الماضي، والذي أثار ضجة عالمية، وحقق للدار أكثر من 7.2 مليون دولار كقيمة إعلامية.



ممنوعات جديدة: وداعًا للفساتين الضخمة

لم يقف التعديل المفاجئ عند العري فقط. فقد حظر المهرجان أيضًا "الفساتين الضخمة، وخصوصًا تلك التي تحتوي على ذيول طويلة"، بحجة أنها تُعطل حركة الضيوف وتُعقّد الجلوس في قاعة العرض.

وهو ما يضع حدودًا جديدة بين الجرأة والمبالغة، ويقترح – بلهجة فرنسية ساخرة – أن "الاحتشام" هو القاعدة الجديدة. فبين "فستان البيتزا" الشهير لريهانا في ميت غالا 2015، و"فستان الشعر" العاري الذي ارتدته جوليا فوكس في حفل أوسكار 2024، يبدو أن مهرجان كان يبحث عن "كمية قماش مثالية" لا تثير الفوضى ولا الفضائح.



قواعد جديدة للبذخ... والمسموح به

أما عن اللباس المسموح به، فقد جاء البيان واضحًا: "الملابس المسائية" شرط إلزامي للعروض الرسمية، ويُقصد بها: فستان سهرة طويل أو بذلة رسمية. لكن المهرجان أظهر شيئًا من "الكرم" عبر قبوله ببعض البدائل، منها:

- الفستان الأسود القصير

- فستان كوكتيل أنيق

- بدلة داكنة نسائية

- بلوزة رسمية مع سروال أسود

- بذلة داكنة للرجال مع ربطة عنق أو بابيون



لكن لا مجال للحذاء الرياضي: فالبيان شدد على "ارتداء أحذية أو صندل أنيق، بكعب أو من دونه، ولا يُسمح بالأحذية الرياضية على الإطلاق".

كريستن ستيوارت وجوليا روبرتس تحدتا القواعد سابقًا

ولمن يعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي تُفرض فيها قواعد مثيرة للجدل على السجادة الحمراء، فذاكرة المهرجان مليئة بسوابق. أبرزها، القاعدة "غير الرسمية" التي تمنع النساء من السير حافيات أو من دون كعب.



وقد تحدّت هذه القاعدة سابقًا كل من كريستن ستيوارت وجوليا روبرتس. ففي 2018، خلعت ستيوارت كعبها العالي ومشت حافية احتجاجًا، قائلة: "إذا لم يُطلب من الرجال ارتداء الكعب والفستان، فلا تطلبوا ذلك مني". موقف جريء سجّل لحظة نسوية نادرة على السجادة الفرنسية.

مهرجان... أم سلطة أزياء عليا؟

لطالما عُرف مهرجان كان بتشدده الرقابي. فإلى جانب قواعد اللباس، يمنع المهرجان التقاط صور سيلفي على درج قاعة العروض، ويطلب من الضيوف عدم التباطؤ على السجادة الحمراء. العام الماضي، أصبحت كيلي رولاند حديث الجمهور بعد مواجهتها العلنية مع إحدى الموظفات التي حاولت إبعادها من السجادة.



رولاند قالت حينها لوكالة "أسوشييتد برس": "أنا أعرف ما حدث، وهي تعرف ما حدث. لدي حدود، وتمسكت بها، وهذا كل شيء. وهناك نساء أخريات لم يُعاملن بنفس الطريقة، لأنهن لا يشبهنني"، في إشارة ضمنية إلى تمييز عنصري محتمل.

صدام ثقافات: أميركا في مواجهة فرنسا؟

ورغم أن المهرجان يُقدم نفسه كحارس النخبوية السينمائية، إلا أن هذا التعديل المتأخر لقواعد اللباس يعكس ما يبدو أنه صراع ثقافي بين ذوق "هوليوود الاستعراضي" والصرامة الفرنسية.



المدونة الفرنسية كامي شاريير لم تُخف سخريتها حين علّقت على الخبر قائلة: "هل رأيتِ يومًا ممثلة فرنسية ترتدي فستانًا بذيل؟ لا أظن"، في تعبير عن احتقار ضمني للموضة الأميركية "المبهرجة". وردت عليها خبيرة الأزياء الأميركية كيت يونغ برمز "تابوت"، في إشارة إلى أن القرار "قتل" روح السجادة الحمراء.

شاريير أضافت في تعليق ثانٍ: "حان الوقت للتركيز على السينما، وإعادة البريق إلى الهدف الحقيقي للسجادة الحمراء: الترويج للأفلام!"

مفارقة ختامية

لكن المفارقة المريرة التي يتجاهلها البيان هي أن استعراض الأزياء على السجادة الحمراء بات في عصرنا أحد أقوى أدوات تسويق الأفلام والنجوم. فالفستان "العاري" قد يولد ضجة أكبر من الفيلم ذاته. وربما لهذا السبب، فإن هذه القيود الجديدة ستفتح أبوابًا من الجدل تفوق بكثير ما كانت تسعى لغلقه.