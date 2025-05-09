إيلاف من واشنطن: قد يتحيز الكثيرون ويحكمون على مكان إقامتهم بأنه موطن أكثر السكان جاذبية، ولكن وفقا لموقع Insider Monkey ومستخدمي Reddit، فإن كولومبيا هي موطن أجمل نساء العالم.

وفي التفاصيل، أجرى الموقع استطلاعا عبر Reddit حيث صوّت المستخدمون على الدول التي يعتقدون أن فيها أجمل النساء، حيث وُصفت النساء الكولومبيات بأن لديهن "أعلى معايير الجمال في العالم، بشعر صحي، وعيون غريبة، وتعابير أنثوية."

وجاءت بولندا في المركز الثاني، حيث وُصفت نساؤها بأنهن "من بين أجمل نساء العالم... لأن معظمهن يتمتعن بعظام وجنتين بارزتين، وشفاه ممتلئة، وبشرة فاتحة."

كما شملت القائمة نساء اليونان، حيث قال المشاركون إنهم يفضلون تأمل جمال النساء هناك أكثر من معالم البلاد الطبيعية، وهو أمر لافت.

واحتلت روسيا وجمهورية التشيك المركزين الرابع والخامس على التوالي. وقد أبدى المشاركون إعجابهم بجمال النساء الروسيات المميز، لا سيما لون أعينهن، فيما وُصفت نساء التشيك بأنهن يتمتعن بـ"مظاهر متنوعة" تميزهن عن نساء العالم.

وفي الحديث عن النساء الجميلات، تجدر الإشارة إلى فتاة فرنسية تدعى تيلان بلوندو، كانت قد حصلت على لقب "أجمل فتاة في العالم" عندما كانت في السادسة من عمرها.

وبرزت بلوندو منذ طفولتها بفضل عينيها الزرقاوين، وشعرها الأشقر الطويل، وشفتيها الممتلئتين.

وقد لاحظ مصمم الأزياء جان بول غوتييه جمالها، ودعاها للمشاركة في أول عرض أزياء لها عندما كانت في الرابعة من عمرها. ورغم الشهرة، حافظت بلوندو على تواضعها.

وقالت في مقابلة عام 2018 مع صحيفة "التلغراف": "الناس يقولون لي: 'أنتِ أجمل فتاة في العالم'، وأنا أرد: لست كذلك، أنا فقط ألعب بالآيباد".

وتابعت: "حتى اليوم، لا يزال الناس يقولون لي ذلك، لكنني أرد: لا، ما زلت لست كذلك، أنا فقط إنسانة ومراهقة".

هذا وعملت بلوندو مع أبرز دور الأزياء مثل Miu Miu، Dolce & Gabbana، L’Oréal Paris، Versace، Ralph Lauren، وHugo Boss.

وبالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء، تمتلك بلوندو خط أزياء خاص بها يحمل اسم Heaven May Clothing، إلى جانب علامة للعناية بالجمال والشعر تدعى Enalyht