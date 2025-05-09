إيلاف من بغداد: أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الخميس، لوكالة "شفق نيوز" بأن أسدًا هاجم مربيه وافترسه داخل منزله في وسط مدينة الكوفة.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع داخل منزل الضحية في قضاء الكوفة، وسط محافظة النجف، حيث باغت الأسد مربيه وهاجمه بشراسة.

فيديو.. #أسد يفــ**ــترس صاحبه في الكوفة بعد شرائه بعدة أيام pic.twitter.com/LkWOvsAX9G — الفرات نيوز (@alforatnews18) May 8, 2025

وأضاف أن أحد جيران الضحية تدخل سريعًا وأطلق النار على الأسد، وأرداه قتيلا بعد أن أصابه بسبع رصاصات.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية حضرت إلى موقع الحادث، ونقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، كما فُتح تحقيق رسمي في ملابسات الحادث.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الأسد ميتا وملقى على الأرض.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل، فإن الضحية كان قد اشترى الأسد قبل عدة أيام بهدف تربيته وترويضه داخل المنزل، إلا أن الحيوان هاجمه وأصابه بجروح خطيرة، ما أدى إلى وفاته لاحقا في المستشفى.

