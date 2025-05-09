إيلاف من واشنطن: كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

كشفت مصادر دبلوماسية أن خطة ترامب تتضمن اتفاقا على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع تحت إشراف أمريكي مباشر.

ووفقا للمصادر، تشمل الخطة إقامة مراكز توزيع للإمدادات الإنسانية تديرها الولايات المتحدة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إدارة عملية إعادة إعمار واسعة للبنية التحتية في القطاع.

ورغم التقدم في التفاهمات، يظل أكبرَ عقبة أمام تنفيذ الخطة رفضُ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تسليم سلاحها والخروج من غزة، وسط ضغوط عربية مكثفة تقودها مصر والسلطة الفلسطينية لدفع الحركة إلى القبول بالاتفاق، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة عقب الزيارة المرتقبة لترامب إلى المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن إسرائيل لم تشارك بشكل كامل في بلورة تفاصيل الخطة، التي قد تعرض على القيادة الإسرائيلية كأمر واقع. وتشمل البنود المحتملة منح حماس دورا في الإدارة المدنية المستقبلية للقطاع، إضافة إلى ضمانات في شأن حصانة لقادتها ودمج عناصر الشرطة التابعة لها ضمن الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتضع هذه الخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام خيار صعب، يتراوح بين القبول باتفاق لا يلبي كامل مطالب إسرائيل ومواجهة أزمة ائتلافية داخل حكومته.

في المقابل، تسعى أطراف داخل الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى طمأنة تل أبيب، مؤكدة أن أي تسوية لن تكون على حساب المصالح الأمنية الإسرائيلية.