لم يكن دوي صوت الجرس الأخير في مدرسة الأونروا للبنات في مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين بالقدس الشرقية إيذانًا بانتهاء اليوم الدراسي، بل كان بمثابة نداء وداعٍ ثقيل، خيّم على الطالبات ومعلماتهن.

فمع قرار إسرائيل إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، يُسدل الستار على عقود من التعليم المجاني والآمن لأبناء المخيمات، وتُشرَّع الأبواب أمام مستقبل مجهول سيواجه مئات الطلاب والعائلات.

زرنا إحدى هذه المدارس في أخر يوم تعليمي لها، ورصدنا أجواء الحزن خصوصا بين الطالبات اللاتي لم يخفين، ونظرات الخوف في أعينهن، مشاعرهن الحزينة على قرار كهذا.

وداع ثقيل من مقاعد الدراسة

ماسة عليان، طالبة في الصف السابع، من سكان المخيم. والتحقت بهذه المدرسة منذ بداية مسيرتها التعليمية، جلست على مقعدها تقبض على قلمها بقوة وتتحدث بحرقة:

""شعرت بكثير من الحزن. فالمدرسة هي حياتي، وهي مثل عائلتي الثانية. لا أتخيل أن التحق بمدرسة أخرى، فيمكن أن أتعرض للتمييز هناك، أو قد لا أستطيع الاستيعاب كما كان يحدث من قبل".

ماسة ليست وحدها؛ هناك أكثر من 650 طالبًا وطالبة في مخيم شعفاط وحده، باتوا اليوم في مواجهة مصير تعليمي مجهول. فالبدائل القليلة تقع خارج المخيم، خلف حاجز عسكري إسرائيلي، ما يجعل الذهاب إلى مدارس بديلة مغامرة يومية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للطلاب.

تتابع ماسة بحسرة وقلق من المستقبل: "أنا أحب العلوم والفن، وأريد أن ألتحق بالجامعة وأنشئ شركة صغيرة. لكن مع حرماني من مدرستي قد يتلاشى حلمي هذا".

BBC رسالة مدرسة شعفاط التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)

"أين نذهب؟"

تعبر ماجدة الرجبي، وهي أم لأربعة أبناء آخرين بخلاف ماسة، عن صدمتها من القرار. وتقول إن باقي أبنائها، وهم ثلاث بنات وولد، تخرجوا من مدارس الأونروا، وتبقت لديها ماسة في مقاعد الدراسة.

"عندما سمعنا عن إغلاق المدارس، بدأنا نسأل بعضنا: إلى أين نذهب ببناتنا؟"، هكذا ردت أم ماسة على سؤالنا، حول ردة فعلها بعد سماعها، هي ومئات الأمهات، قرار إغلاق المدرسة من قبل السلطات الإسرائيلية.

تشير ماجدة إلى أن المدارس البديلة، مثل مدارس البلدية التابعة للحكومة الإسرائيلية، والتي تقع داخل القدس، تعاني من اكتظاظ، ونقص في الموارد، وتبعد عن منازل الأهالي.

"المدارس تقع على الجانب الآخر من حاجز عسكري إسرائيلي، والمواصلات باهظة التكاليف، والوضع الأمني مقلق. مدارس الأونروا هي البديل الآمن الوحيد لنا".

BBC الطالبة ماسة عليان برفقة والدتها ماجدة الرجبي

أبعاد سياسية واجتماعية

القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس الأونروا يأتي ضمن خطوات متسارعة لإنهاء وجود الوكالة في القدس، وقد أُقرّ عبر الكنيست بقانون يحظر نشاط الأونروا كاملا بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المدرسة، وأغلقتها رسميًا، وعلقت على أبوابها قرارًا بوقف عملها حتى إشعار آخر، وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الحكومة الإسرائيلية، لإغلاق هذه المدارس كليا.

وتقول عبير إسماعيل، القائمة بأعمال مكتب مدير إعلام الأونروا في الضفة الغربية، لبي بي سي، إن القرار يقضي بإغلاق ست مدارس تخدم نحو 800 طالب وطالبة في القدس الشرقية، منها ثلاث مدارس داخل مخيم شعفاط، وأخرى في صور باهر وسلوان ووادي الجوز.

تقول عبير إن تنفيذ القرار يُحرم هؤلاء الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم، "وسيُخلّف آثارًا نفسية واجتماعية مدمرة،" بحسب تعبيرها.

وتضيف مسؤولة أونروا أن إخراج الأونروا من القدس هو "خطوة خطيرة تحمل أبعادًا سياسية، ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار".

AFP قوات الجيش الإسرائيلي أثناء دخول مدرسة مخيم شعفاط التابعة (للأونروا)

" تهديد لا يطال الطلاب فقط "

وتقول عبير إسماعيل، إن المشكلات الناجمة عن خطوة الإغلاق، لا تقتصر على حرمان الأطفال من التعليم، بل تشمل تهديد وظائف مئات العاملين في الوكالة قائلة: "ما مصير هؤلاء الموظفين؟ الأونروا لم تتخلَّ عن موظفيها يومًا، حتى في أصعب الظروف. لكننا نواجه أزمة مالية خانقة، ومع الحرب في غزة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية، تزداد التحديات يوماً بعد يوم".

نهاية مشهد وبداية قلق

ما أن أردنا أن ننهي زيارتنا إلى المدرسة، إلا وأتت صديقات ماسة، اللاتي لم يسمحن لنا بالخروج إلا بإجراء مقابلات معهن، وقالت إحداهن:

"نحن نشعر بحزن عميق وقلق كبير.. هذه المدرسة ليست مجرد مكان نتعلم فيه، فهي بيتنا الثاني. تعلمنا فيها منذ أن كنَّا صغيرات، وكذلك آباؤنا وأجدادنا درسوا فيها أيضا. لها قيمة كبيرة في حياتنا، .وكل ركن فيها مرتبط بذكرياتنا"

BBC صورة تجمع ماسة بصديقاتها في المدرسة

فيما قالت طالبة أخرى، وهي تقف مع زميلاتها في صفٍ واحد، ليعبرن عن موقف موحد:

"نحن متعلقات بالمدرسة بشكل كبير، ولا نستطيع تركها ببساطة، إذا طُرِدنا وذهبنا إلى مدارس أخرى، سنواجه صعوبات كثيرة. أولًا، يمكن أن نتعرض للتمييز من طلاب لا يعرفوننا، وسنواجه صعوبات يومية تنجم عن اضطرارنا للمرور بالحواجز العسكرية التي قد تعيق وصولنا إلى المدارس البديلة، خصوصًا لمن تسكن منَّا في مناطق بعيدة. الوضع ليس سهلا، والشعور مختلط للغاية، وكلنا نشعر بتوتر هائل، ولا نعرف ما الذي سيحدث".

وتضيف الطالبة التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما بالقول "لهذه المدرسة ساحات واسعة، وتقع في منطقة آمنة، وتوفر تعليما جيدا. اعتدنا هذا المكان، واعتدنا المعلمات وزميلاتنا. يستحيل نجد مدرسة بديلة تعوضنا عن هذه المدرسة. حتى لو وجدنا مدارس أخرى، لن نجد هناك القدر نفسه من الأمان أو الراحة".

وتمضي قائلة "أدرس هنا منذ أن كنت في الصف الأول، وكل يوم كنت أحلم بأني أكبر فيها، وأتخرج منها بشهادة أفخر بها. أحب هذه المدرسة بشدة، وأحب دراستي فيها. وأتمنى من كل قلبي أن تبقى هذه المدرسة مفتوحة الأبواب. لا نريد أن نخسر المكان الذي شَكَّلَّ هويتنا، وتعلمنا فيه، ما معنى كلمة انتماء".

كل هذه الآمال التي عبرت عنها الطالبات في المدرسة، لم تنته إلا بمشهد اقتحام شرطي وعسكري لها. ففي المشهد الختامي لم تكن الطالبات يودعنَّ فصول الدراسة كما في نهاية كل عام، بل وقفن أمام أبواب موصدة، وفي الصورة عناصر الشرطة الإسرائيلية، التي اقتحمت المكان وأغلقته، لتُوضع بذلك كلمة النهاية لواحدة من أهم مؤسسات التعليم في مخيم شعفاط والقدس الشرقية.