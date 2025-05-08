إيلاف من لندن: وانطلق الدخان الأبيض إيذانا بانتخاب بابا الكنيسة الكاثوليكية الـ267 خلفا للبابا الراحل فرنسيس. (التفاصيل لاحقا)

وكان رجل دين كبير في حاضرة الفاتيكان توقع بأنه "قد يُرى دخان أبيض هذا المساء أو على الأرجح صبلح الغد".

وبينما كانت الحشود تراقب مدخنة كنيسة سيستين، حي بدأت المجمع المغلق جلسة التصويت الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، قال الكاردينال دومينيكو كالكاجنو، البالغ من العمر 82 عامًا، والذي شغل منصب رئيس إدارة تراث الكرسي الرسولي: "قد يُرى الدخان الأبيض هذا المساء، أو على الأرجح سيصل صباح الغد".

ويتواجد الكاردينال كالكاجنو خارج المجمع المغلق، إذ تجاوز عمره الثمانين عامًا، ولا يُسمح إلا للكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا بالتصويت في الاقتراع السري.

وعلى صلة، فإنه في الساعة 3:30 بعد ظهر الخميس، أُغلقت أبواب كنيسة سيستين، لذا تعود جميع الأنظار إلى المدخنة لمعرفة ما إذا كان الكرادلة الـ 133 سيتوصلون إلى قرار.

وهناك وقت لجولتين من التصويت بين الآن والساعة السادسة مساءً. وهاتان هما الجولتان الرابعة والخامسة من التصويت بعد فشل جولتين هذا الصباح. وفي حال نجاحها، سنرى دخانًا أبيض.

وتستمر جولة التصويت ساعة تقريبًا، لذا قد تظهر النتيجة بحلول الساعة الرابعة والنصف مساءً. ولن يرى دخانًا أسود إلا في حال فشل جولتي التصويت، في وقت لاحق من الجلسة المسائية.