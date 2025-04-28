بعد وفاة البابا فرنسيس عن عمر يناهز 88 عاماً، وإتمام مراسم دفنه السبت الماضي، سيجتمع الكرادلة من جميع أنحاء العالم قريباً في الفاتيكان لانتخاب خلفٍ له، في عملية سرّية تعود لقرون تُعرف باسم "الكونكلاف" أو "المجمع المغلق". لكن من أين يأتي هؤلاء الكرادلة؟ وهل تؤثر التحولات الجيوسياسية داخل الكنيسة في عملية التصويت؟

من يحق له التصويت؟

يوجد حالياً 252 كاردينالاً يشكلون مجمع الكرادلة، منهم 135 كاردينالاُ دون سن الثمانين، وبالتالي يحق لهم التصويت لاختيار البابا الجديد. وهذا أكبر عدد من الكرادلة المؤهّلين للتصويت في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

الكرادلة هم كبار رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية، وغالباً ما يتم تعيينهم كأساقفة.

وقام البابا فرنسيس بتعيين الغالبية العظمى من الكرادلة المؤهلين للتصويت، وعددهم 108 كاردينالاً، بينما تم اختيار الباقين من قبل سلفيْه البابا بنديكتوس السادس عشر والقديس يوحنا بولس الثاني.

ويقول بعض خبراء الفاتيكان إن البابا فرنسيس - وهو أول بابا من أمريكا اللاتينية وأول حبر أعظم غير أوروبي منذ القرن الثامن - تعمّد تشكيل المجمع بطريقة تضمن استمرار إرثه التقدمي والشامل.

كنيسة متغيرة

وشهد تمثيل الكرادلة الجغرافي تغيّراً ملحوظاً خلال فترة باباوية البابا فرنسيس التي استمرت 12 عاماً.

ولأول مرة في التاريخ، لم يعد الأوروبيون يشكّلون الأغلبية بين الكرادلة المؤهلين للتصويت، إذ انخفض تمثيلهم الآن إلى 39 في المئة فقط، مقارنة بـ52 في المئة عام 2013.

ومن بين 108 كاردينالاً مؤهلاً للتصويت عيّنهم البابا فرنسيس، 39 في المئة من أوروبا، و19 في المئة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و19 في المئة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و12 في المئة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و7 في المئة من أمريكا الشمالية، و4 في المئة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد الكرادلة غير الأوروبيين 73 كاردينالاً.

ويقول الدكتور مايلز باتندن، المؤرّخ في شؤون الكنيسة الكاثوليكية بجامعة أكسفورد، إن هذا التحوّل نحو كنيسة كاثوليكية أكثر تمثيلاً عالمياً، يُعد تسريعاً لتوجه بدأ في القرن التاسع عشر، إذ كان الكرادلة في السابق من الأوروبيين بالكامل تقريباً، ومعظمهم من الإيطاليين.

ويضيف باتندن أن البابا فرنسيس كان يؤمن بأن مجمع الكرادلة يجب أن يعكس جميع المجتمعات الكاثوليكية حول العالم، بغض النظر عن حجمها.

وهذا يفسّر - كما يرى - سبب تعيين البابا فرنسيس لكرادلة من دول مثل منغوليا والجزائر وإيران، بدلاً من دول مثل أيرلندا أو أستراليا.

هل تؤثر الجغرافيا على التصويت؟

Getty Images 135 فقط من الكرادلة دون سن الثمانين، وبالتالي يحق لهم التصويت لاختيار الزعيم الجديد للكنيسة الكاثوليكية

في العلن، يقول الكرادلة إن الجغرافيا لا تؤثر على قرارهم، ولكن عملياً، من المرجح أن تكون عاملاً مؤثراً، كما يشير باتندن.

ويقول إن العديد من الكرادلة من دول جنوب العالم، يعتقدون - بشكل غير معلن - أن الوقت قد حان لاختيار بابا جديد من منطقتهم، خصوصاُ من آسيا أو أفريقيا، في حين يشعر العديد من الأوروبيين، وخصوصاً الإيطاليين، بأن البابوية يجب أن تعود إلى أوروبا.

وهناك أيضاً انقسام بين الكرادلة الذين يعيشون في روما، حيث يقع الفاتيكان، والذين يعيشون خارجها.

ويشير باتندن إلى أن العديد من الكرادلة الإيطاليين، لطالما عملوا مع بعضهم لفترات أطول بكثير من الكرادلة في دول جنوب العالم، لذلك فإنهم أكثر ميلاً للتصويت كمجموعة متماسكة.

وسيكون للأيديولوجيا السياسية أيضاً دور مهم في التصويت.

فعلى سبيل المثال، يقول باتندن إن "العديد من الكرادلة في أمريكا اللاتينية يميلون إلى التقدّمية، وهم يختلفون كثيراً عن الكرادلة الأفارقة الذين يُعتبرون محافظين للغاية - التحالفات تتحرك عبر الحدود الجغرافية".

كيف يتمّ التصويت؟

Getty Images عند اختيار بابا جديد، يتصاعد دخان أبيض من مدخنة كنيسة سيستين

وأثناء انعقاد "المجمع المغلق"، يُمنع الكرادلة من الاتصال بالعالم الخارجي، ويُمنعون من استخدام الهواتف والإنترنت، والاطلاع على الصحف.

ويقيم الكرادلة في كازا سانتا مارثا، وهو بيت ضيافة مكون من خمسة طوابق في مدينة الفاتيكان، ويترددون كل يوم على كنيسة السيستين، حيث يتم التصويت سراً.

ويكتب كل كاردينال الاسم الذي يختاره على بطاقة اقتراع ويضعها في وعاء كبير من الفضة والذهب.

ويحتاج الفائز إلى أغلبية ثلثي الأصوات ليكون البابا الجديد.

وأثناء هذه العملية، ينتظر الكاثوليك في ساحة سانت بطرس القريبة، في مراقبة الدخان الذي يتصاعد من مدخنة كنيسة السيستين، إذ يعني الدخان الأسود عدم التوصل إلى قرار، بينما يشير الدخان الأبيض إلى أن البابا الجديد تم اختياره.

وعادةً ما يظهر البابا الجديد - الذي يجب أن يعلن قبوله المنصب رسمياً أمام مجمع الكرادلة - على الشرفة المطلة على ساحة سانت بطرس في غضون ساعة من انتخابه.

واستمرّ أطول "مجمع مغلق" في التاريخ مدة عامين وتسعة أشهر، بدءاً من عام 1268، لكن في الآونة الأخيرة، أصبحت المجمعات المغلقة أسرع، ومنذ منذ أوائل القرن العشرين، باتت تستغرق في المتوسط ثلاث أيام .

وتم انتخاب البابا فرنسيس وسلفه البابا بنديكتوس السادس عشر خلال يومين فقط.

لا يوجد فائز محتمل

Getty Images استمرت بابوية البابا فرنسيس 12 عاماً

ومنذ وفاة البابا فرنسيس، تم اقتراح العديد من الأسماء كخلفاء محتملين، من إيطاليا وكندا وغانا والفلبين.

ويقول باتندن إن النقاشات بدأت بالفعل بين الكرادلة لمعرفة ما إذا كان هناك أي توافق حول مرشح أو اثنين.

ومع ذلك، يشير باتندن إلى أن من الصعب التنبؤ بالنتيجة، إذ يوضح أنه "على عكس الانتخابات التي تجري داخل أي حزب سياسي لاختيار زعيمه، حيث يضمن الحصول على العدد المطلوب من الأصوات الفوز، تتضمن عملية اختيار البابا أكثر من مجرد جمع أصوات الأغلبية البسيطة"، كما يقول.

ويضيف أن "هناك شعوراً بأن الكنيسة بحاجة إلى التحرك من خلال التوافق، ما يعني أنه من المهم عدم إقصاء الأقليات".