قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، إن عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي تواصلت على مناطق مختلفة من قطاع غزة، الأحد، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن بين القتلى 8 أفراد من عائلة واحدة – عائلة أبو عمرة - قتلوا في غارة استهدفت خيمة تؤويهم في منطقة "مدينة حمد السكنية" شمالي مدينة خان يونس، وفقا لجهاز الدفاع المدني .

كما قتل طفلان وجرح 12 شخصا في قصف طال خياما للنازحين، بمنطقة المواصي غربي خان يونس، وفق مصادر فلسطينية.

وقال شهود عيان إن دوي انفجارات كبيرة لا يزال يُسمع بشكل قوي في محافظة رفح، جراء عمليات تفجير ونسف ينفذها الجيش الإسرائيلي لمنازل ومنشآت وأحياء منذ أسابيع، وذلك وسط تواصل للقصف المدفعي على طول المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح.

52 ألف قتيل

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع إلى 52 ألفا و243 قتيلا، وذلك بعد التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين كانوا في عداد المفقودين.

وأضافت الوزارة في تحديثها الأخير ببلوغ عدد الجرحى 117,936 جريحا، وذلك منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة التي تديرها حركة حماس في بيان: "أضيف 697 شهيدا في الإحصائية التراكمية للشهداء اليوم، بعدما اكتملت كافة البيانات الخاصة بهم... عبر اللجنة القضائية في وزارة الصحة المختصة بمتابعة ملف المفقودين"، وذلك في إشارة إلى قتلى انتشلت جثثهم من تحت الأنقاض.

وأوضح الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، لوكالة فرانس برس أن بعض القتلى الذين كان مبلغا عنهم باعتبارهم مفقودين "قد انتشلت جثامينهم إما من تحت الأنقاض، أو من مناطق لم تكن الطواقم الطبية قادرة على الوصول إليها، بسبب وجود الجيش الإسرائيلي فيها".

وأضافت وزارة الصحة في غزة أنه لايزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

حصيلة ما بعد استئناف الحرب

AFP أسفرت الحرب عن تدمير قطاع غزة بشكل شبه كامل

ومن بين هؤلاء القتلى والجرحى 2151 قتيلا، سقطوا منذ استئناف إسرائيل للحرب في 18 مارس/آذار الماضي، كما أصيب في هذه الفترة 5598 جريحا، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، قبل أن ينهار الاتفاق وتستأنف إسرائيل قصف القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد شككت بشكل متكرر في مصداقية إحصائيات وزارة الصحة في غزة، لكن الأمم المتحدة تعتبرها موثوقة.

"بعض التقدم" في المفاوضات

على صعيد الجهود الرامية للتوصل إلى إحياء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أعلنت قطر التي تتوسط في المفاوضات، الأحد، إحراز بعض التقدم في محادثات جرت هذا الأسبوع في الدوحة.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ، محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي إنه جرى إحراز "بعض التقدم"، وذلك ردا على أسئلة عن تقارير حول اجتماع عقد الخميس الماضي بينه وبين رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنيع.

وأضاف بن عبدالرحمن: "لا يزال يتعين علينا أن نجد جوابا على السؤال الأساسي: كيف ننهي هذه الحرب؟ أعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية في المفاوضات".

ولفت رئيس الوزراء القطري الى أن "الاجتماع الذي عقد الخميس يأتي في إطار هذه الجهود، التي نسعى من خلالها الى تحقيق تقدم"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الجهود الحالية ترمي إلى "التوصل إلى أفضل اتفاق شامل، ينهي الحرب ويتيح الإفراج عن الرهائن ويتجنب تقسيم الاتفاق إلى عدة مراحل، لأننا سبق ومررنا بهذه المراحل".

وتتولى قطر وساطة مع الولايات المتحدة ومصر لإحياء وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 في قطاع غزة، وأدى إلى وقف موقت للأعمال العدائية بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب.

لكن بسبب عدم الاتفاق بين الطرفين على تمديد هذه الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في القطاع في 18 مارس/آذار، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكان مسؤول في حماس قد أعلن، السبت، لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه أن الحركة "على استعداد لعقد صفقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات".

ورفضت الحركة في 17 أبريل/نيسان اقتراحا إسرائيليا، ينص على هدنة لمدة 45 يوما مقابل عودة 10 رهائن أحياء محتجزين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ودعت إلى اتفاق "شامل" لإنهاء الحرب.

واندلعت الحرب قبل نحو 30 شهرا، إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل 1218 شخصا من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات رسمية.