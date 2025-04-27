إيلاف من لندن: قالت هيئة الرقابة على المساواة في بريطانيا إن استخدام دورات المياه في العمل والمتاجر والمستشفيات يجب أن يكون قائمًا على الجنس البيولوجي.

وأصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان توجيهات مؤقتة لأن "الكثيرين لديهم تساؤلات" حول حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا و"ما يعنيه لهم".

وأكدت الهيئة أن استخدام دورات المياه للرجال والنساء في العمل وفي أماكن مثل المتاجر والمستشفيات يجب أن يكون قائمًا على الجنس البيولوجي، ولكن المتحولين جنسيًا سيحتاجون أيضًا إلى مرافق.

يأتي هذا بعد صدور حكم تاريخي في وقت سابق من هذا الشهر حول كيفية تعريف المرأة في القانون.

حكم المحكمة العليا

أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في 16 أبريل أن كلمتي "امرأة" و"جنس" في قانون المساواة لعام 2010 تشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي.

ورفعت منظمة "من أجل نساء اسكتلندا" (FWS) دعوى استئناف ضد الحكومة الاسكتلندية بعد طعون غير ناجحة في محكمة الاستئناف في إدنبرة.

وفُسِّر حكم المحكمة العليا على أنه يعني إمكانية استبعاد النساء المتحولات جنسياً، وهنّ ذكور بيولوجياً لكنّهنّ يُعرّفن أنفسهنّ كنساء، من الأماكن المخصصة للنساء فقط، مثل دورات المياه وغرف تغيير الملابس.

لكن هذا الحكم أثار استياء بعض السياسيين، وتظاهر آلاف الأشخاص في وسط لندن في 19 أبريل/نيسان احتجاجاً على ما وصفوه بـ"خيانة" لمجتمع المتحولين جنسياً.

أصدرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) توجيهات مؤقتة لأن "الكثيرين لديهم تساؤلات حول الحكم وما يعنيه لهم".

وتعمل هذه اللجنة على وضع مدونة ممارسات أكثر تفصيلاً، وقالت إنها تهدف إلى تقديمها إلى الحكومة للموافقة عليها بحلول يونيو/حزيران.

لا خطط لإنشاء "شرطة دورات المياه"

على صلة، أشار وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، بات ماكفادن، إلى أن الحكومة لا يخططون لإنشاء "شرطة دورات المياه" في أعقاب حكم المحكمة العليا.

لكنه أقرّ أيضاً بأن الحكومة ستضطر إلى تغيير ممارساتها بعد صدور الحكم.

وصرحت لجنة المساواة وحقوق الإنسان بأنه "لا ينبغي السماح للنساء المتحولات جنسيًا باستخدام مرافق النساء" في أماكن العمل أو الخدمات العامة مثل المتاجر والمستشفيات.

وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على الرجال المتحولين جنسيًا، وهم إناث بيولوجيًا، الذين يستخدمون مراحيض الرجال.

ومع ذلك، أصرت اللجنة على أنه "لا ينبغي وضع الأشخاص المتحولين جنسيًا في موقف لا تتوفر فيه مرافق لاستخدامهم".

ماذا جاء في توجيهات اللجنة أيضًا؟

ووفقًا للتوجيه الجديد، يجب على المدارس توفير مرافق تغيير ملابس منفصلة للجنسين للبنين والبنات فوق سن الثامنة. وأضافت اللجنة أنه "قد يلزم توفير بدائل مناسبة" للتلاميذ المتحولين جنسيًا.

وأضافت أنه "لا ينبغي السماح للفتيات المتحولات جنسيًا باستخدام مراحيض الفتيات أو مرافق تغيير الملابس، ولا ينبغي السماح للتلاميذ الذين يُعرّفون أنفسهم على أنهم أولاد متحولون جنسيًا (فتيات بيولوجيات) باستخدام مراحيض الأولاد أو مرافق تغيير الملابس".

وأضافت اللجنة أيضًا أنه يُسمح للأندية الرياضية والجمعيات الأخرى التي تضم 25 شخصًا أو أكثر أن تكون مخصصة حصريًا للرجال أو النساء البيولوجيين.