إيلاف من لندن: يعتقد رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران وأُطيح به في ثورة 1979، أن محادثات دونالد ترامب النووية مع طهران ستفشل في تحقيق السلام في المنطقة. لكنه يرى فرصةً لأميركا وأوروبا لمساعدة المعارضة الشعبية في البلاد على الإطاحة بحكامها الدينيين من الداخل.

في السنوات الأخيرة، تصاعد الغضب من قمع النظام وسوء إدارته الاقتصادية في احتجاجات شعبية واسعة النطاق على نحو غير معتاد. كما تضررت مكانة طهران في الشرق الأوسط بشدة جراء سقوط حليفها بشار الأسد في سوريا، والضربات الإسرائيلية المدمرة ضد حماس وحزب الله .

مع تراجع إيران، رأى بهلوي فرصةً سانحةً للقوى الغربية لتكثيف دعمها لمعارضي النظام والمنشقين المحتملين عنه. في مقابلة مع بوليتيكو، دعا إلى صرف أموالٍ لمساعدة الناس على الانخراط في مقاومة مدنية سلمية، من خلال سلسلة من "الإضرابات العمالية المنظمة التي قد تُشلّ النظام وتُجبره على الانهيار".

صندوق الإضراب من أصول إيران المجمدة

وقال إنه يمكن سحب هذا "صندوق الإضراب" من الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف: "شلّ النظام نتيجةً لتوقف العمل والإضرابات - وهو الأقل تكلفةً على الدولة بشرط أن نتمكن من تمويله - أمرٌ يمكن أن يحدث في غضون أشهر".

ويشكل شبح الإضرابات الجماعية خطراً قوياً في سياق التاريخ الثوري لإيران.

كانت أشهر من الإضرابات - لا سيما إضرابات عمال النفط - حاسمة في تكثيف الضغوط الشديدة على الشاه. بعد الثورة، قمع النظام الإسلامي الحركة العمالية، لكنها عادت للظهور كعامل سياسي محتمل، وقد فوجئت طهران بحجم احتجاجات عمال البتروكيماويات في عام 2021.

جولة أوروبية لبهلوي

يقوم بهلوي، البالغ من العمر 64 عامًا، بجولة في العواصم الأوروبية، متحدثًا إلى وزراء ومسؤولين حكوميين، بالإضافة إلى مستثمرين من القطاع الخاص، للضغط من أجل تكثيف الدعم للمعارضة الداخلية. ويخشى أن يكون الخيار الآخر هو العمل الخارجي، بما في ذلك ضربات عسكرية محتملة من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

قال بهلوي: "لقد استُنفدت الجهود الدبلوماسية دون تحقيق أي تقدم يُذكر، وفي الوقت نفسه، ثمة قلق من أنه في حال فشلها، فهل نتحدث عن عمل عسكري؟" وأضاف: "ما نقترحه هو طريق ثالث - وهو أفضل سبيل لتجنب اللجوء إلى هذا السيناريو. امنحوا الشعب الإيراني فرصة، دعوه يكون صانع التغيير، قبل أن نضطر إلى اللجوء إلى إجراءات أخرى غير مرغوب فيها".

وفي الوقت نفسه، تُلام إيران على نطاق واسع على إثارة الصراع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بسبب سياستها طويلة الأمد المتمثلة في دعم حماس وحزب الله وتزويد جيش فلاديمير بوتن بطائرات بدون طيار لشن هجمات على أوكرانيا.

رسالته إلى ترامب: لا تصدقهم إنهم خبثاء

ويرى بهلوي أن فريق ترامب من الحلفاء الأساسيين الذين يدركون بوضوح التهديد الذي تشكله طهران. لكنه يعتقد أن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل. وصرح مؤخرًا: "هذا النظام لا يتفاوض بحسن نية. مهما كانت نواياه حسنة، فإن هذه المحادثات النووية ستُلقي طوق نجاة لنظام ديكتاتوري متداعي، وستُطيل أمد تصديره للإرهاب والفوضى".

الوقت ينفد. فبينما أفادت التقارير أن ترامب عرقل مساعي إسرائيل لشنّ المزيد من الضربات العسكرية ضد إيران، فقد حدد منتصف أيار (مايو) موعدًا نهائيًا لإحراز تقدم واضح في المحادثات النووية.

ويعتقد بهلوي أن طهران سوف تستخدم المحادثات لكسب الوقت، وأن الغرب ينبغي أن يركز بدلا من ذلك على دعم المعارضة الداخلية.

وقال بهلوي إن مهاجمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بموجب العقوبات الدولية - والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار - يمكن أن تمول أيضا زيادة الإمدادات التكنولوجية لتمكين المتظاهرين والمعارضين والمنشقين المحتملين عن النظام من التواصل والتنظيم فيما بينهم.

المزيد من ستارلينك

في حين أن السلطات في إيران اضطهدت المعارضة على الإنترنت، فإن محطات ستارلينك التابعة لإيلون ماسك، والتي توفر وصولاً غير خاضع للرقابة، تعمل بالفعل بعد تهريبها إلى البلاد، وغالبًا ما تُعرّض المشاركين فيها لمخاطر شخصية كبيرة. وفي الأشهر الأخيرة، صرّح بهلوي بأن عدد مستخدمي ستارلينك قد ازداد بشكل ملحوظ، وأن هذا التدفق المتزايد لتكنولوجيا الاتصالات يجب أن يستمر.

قال: "تتوفر الآن وسائل لتحميل تطبيق مُحدد على هاتفك الذكي، يربط هاتفك مباشرةً بالقمر الصناعي دون الحاجة إلى الوصول إلى المحطات الطرفية". وأضاف أن الدعم الغربي يجب أن يُركز على "إغراق السوق بهذه المكونات - الأمر يتعلق بتوسيع نطاقها وتوفير ما يكفي منها مُهرَّبًا".

لقد اكتسب تغيير النظام سمعة سيئة، وذلك بفضل التدخلات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

إن وجهة نظر بهلوي هي أن العديد من أولئك الذين يعملون حالياً في ظروف سيئة لصالح نظام طهران سوف يحتاجون إلى البقاء في أماكنهم للمساعدة في إعادة بناء البلاد بمجرد الإطاحة بآيات الله.

أريد دوراً مؤقتاً فقط

وبينما أصرّ على أنه "ليس مهتمًا بالسلطة أو بالمنصب"، قال إنه سيلعب دورًا كقائد مؤقت لوضع دستور ديمقراطي جديد. وأضاف: "لست هنا للترشح، ولكن لديّ دور حاسم أؤديه كشخصية يعتمد عليها الشعب لثقته بي". وتابع: "يرى جيل اليوم في ذلك عنصرًا يمكن أن يكون وسيطًا، وعامل تغيير، وقائدًا للانتقال، قادرًا على تجاوز الانقسامات السياسية، إلى الشعور بالوحدة الوطنية".

ولا يزال بهلوي يثير الشكوك بين الإيرانيين، حتى وإن كان يعد بالعمل فقط كميسر للتغيير، والذي سوف يتنحى بعد أن يسعى إلى توحيد معسكرات المعارضة المنقسمة بشدة في البلاد.

بينما برزت الهتافات والرموز الملكية في المظاهرات في إيران، تبنى متظاهرون آخرون مؤيدون للديمقراطية شعار "لا نريد شاهًا ولا قائدًا أعلى". ولا تزال ذكريات النخب المنعزلة عن الواقع في عهد الشاه وشرطته السرية المرعبة، السافاك، راسخة في الأذهان.

التغيير .. من أين سيأتي؟

من الناحية الأساسية، ليس من الواضح ما إذا كانت أي من قوى المعارضة الإيرانية في الخارج قادرة على أن تشكل قوة رئيسية في الإطاحة بالنظام، أو ما إذا كانت التغييرات الأكثر أهمية من المرجح أن تأتي من التنافسات والانقسامات داخل جهاز الدولة الحالي.

في الواقع، ووفقًا لسانام فاكيل، من مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، ثمة تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان الشعب الإيراني قريبًا من الإطاحة بالنظام كما يُشير بهلوي. وتجادل بأنه حتى لو كان الأمر كذلك، فلا ينبغي اعتباره الزعيم المؤقت المُنتظر.

لقد طُرد والده لأسباب شتى. لماذا نراهن على ابن لم يفعل شيئًا يُذكر طوال 46 عامًا منذ مغادرته إيران؟ قالت. "من المهم دعم الوكالة الإيرانية. هناك العديد من أصحاب الرؤى الشجعان داخل البلاد وداخل سجن إيفين، مؤهلون تأهيلاً عالياً، لكنهم يُعاملون معاملة بغيضة من قِبَل الجمهورية الإسلامية - العديد منهم حائزون على جوائز نوبل، والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. يجب أن نراهن عليهم".

من جانبه، يصر بهلوي على أنه يريد دستورًا جديدًا يقوم على ثلاثة ركائز أساسية: الحفاظ على وحدة أراضي إيران؛ وإنشاء ديمقراطية علمانية تفصل الدين عن الحكومة؛ وتكريس "كل مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان"، بما في ذلك الحماية من التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الخلفية العرقية.

قال إنه سيتراجع عن منصبه حالما يُجرى استفتاء للتصديق على هذه الترتيبات الجديدة. "هذه نهاية مهمتي في الحياة".