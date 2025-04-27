إيلاف من واشنطن: تولى ترامب منصبه متعهدا بـ "الانتقام"، وقد نفذ ذلك في يومه الأول، والثاني، وفي كل أسبوع، وشهر تقريبًا منذ ذلك الحين، فهو يقوم بإجراءات استهدفت المدعين العامين الذين حققوا معه ومكاتب المحاماة التي وظفتهم.

كما لاحق مسؤولين سابقين انتقدوه أو زعموا، عن حق، أنه خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، وفقاً لتقرير عبر أسوشيتد برس كتبه إيريك تاكر.

وأمر ترامب بتعليق التصاريح الأمنية لأكثر من أربعين مسؤولا استخباراتيا سابقا وقعوا على رسالة خلال حملة 2020 تفيد بأن قصة الكمبيوتر المحمول الخاص بنجل بايدن، هانتر، تحمل السمات المميزة لحملة نفوذ روسية.

طردت وزارة العدل الأميركية المدعين العامين الذين حققوا معه كجزء من فريق المحقق الخاص جاك سميث، وطالبت بأسماء عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين شاركوا في التحقيقات في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من كانون الثاني (يناير) 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي.

استهدفت الأوامر التنفيذية بعضًا من شركات المحاماة المرموقة في البلاد، في بعض الحالات لأنها توظف، أو كانت توظف، مدعين عامين حققوا مع ترامب. وقد سعت هذه الأوامر إلى معاقبة هذه الشركات بسحب التصاريح الأمنية من محاميها، ومنعهم من دخول المباني الفيدرالية، وإنهاء العقود الفيدرالية.

وقد نجحت بعض الشركات في رفع دعاوى قضائية لوقف تنفيذ أحكام رئيسية من الأوامر، ولكن المزيد من الشركات أبرمت صفقات مع البيت الأبيض، ووافقت على تقديم مئات الملايين من الدولارات في شكل خدمات قانونية مجانية للقضايا التي يدافع عنها ترامب.

ولم تسلم الجامعات المرموقة في البلاد أيضًا، فقد سحبت الإدارة 400 مليون دولار من المنح البحثية وغيرها من التمويلات لجامعة كولومبيا بسبب تعامل الجامعة مع الاحتجاجات ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. ووافقت جامعة كولومبيا على التغييرات التي طالب بها فريق ترامب.

تم تعليق حوالي 175 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة بنسلفانيا بسبب سباح متحول جنسيا تنافس آخر مرة ضمن فريق الجامعة في عام 2022.

كما رفضت جامعة هارفارد، التي يُهددها بوقف تمويل حكومي بقيمة 9 مليارات دولار، الامتثال لمطالب ترامب. وردت الإدارة بتجميد المنح وفتح تحقيق حول إعفاء الجامعة من الضرائب.

وقد استهدف الرئيس أفرادًا أيضًا. وتدعو المذكرات الرئاسية إلى التدقيق في مايلز تايلور، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي من إدارة ترامب الأولى والذي أصبح ناقدًا، وكريس كريبس، المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الذي أغضب ترامب بعد أن أعلن أن انتخابات عام 2020 آمنة وأن فرز الأصوات دقيق.