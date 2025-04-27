إيلاف من لندن: عرقل محتجون على تسليح بريطانيا لإسرائيل، لفترة من الوقت، سباق النخبة للرجال في ماراثون لندن، حيث تصدّى المشرفون لناشطين على جسر برج لندن.

ويشارك في ماراثون لندن 60 ألف عدّاء على مسار بطول 26.2 ميلًا، يمرّ ببعضٍ من أشهر معالم المدينة، مع احتمال تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

واقتحم ناشطون من حركة "مطالبة الشباب" (Youth Demand) الماراثون، اليوم الأحد، وألقوا مسحوقًا ورديًا فاقعًا على الطريق في الوقت الذي كان فيه عدّاءو النخبة يعبرون نهر التايمز.

وقالت الحركة، في حسابها على "X"، إنّ "المتظاهرين عطّلوا سباق النخبة للرجال في ماراثون لندن، حيث تصدّى المشرفون لناشطين على جسر البرج".

وكتبت الحركة، الناشطة بيئيًا وسياسيًا، على حسابها على موقع "X": في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، قفزت ويلو وكريستي فوق حواجز جسر البرج، وجلستا أمام عدّائي النخبة في ماراثون لندن، مرتديتين قمصانًا كُتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل". غزة تعاني من نقص في الغذاء. تسليح الإبادة الجماعية تجاوز الحدود. لن نقف مكتوفي الأيدي."