إيلاف من لندن: مع بدء إجراءات اختيار البابا القادم، خلفا للبابا الراحل فرنسيس. اليوم الأربعاءـ سيكون السن، والاعتبارات الجغرافية، والأيديولوجية، ودونالد ترامب، كلها عوامل مؤثرة في الاختيار.

يؤمن الكرادلة المشاركون في المجمه والذين بدأوا اجتماعاتهم في كنيسة سيستين بأنهم سيسترشدون بالروح القدس في اختيار من سيقود الكنيسة الكاثوليكية.

لكن حتى أكثرهم تدينًا يدركون أنه بينما يلعب التدخل السماوي دورًا، فإن الحقائق الأرضية للتحولات الحالية في السياسة الدولية تلعب دورًا أيضًا.

هناك دائمًا اعتبارات جغرافية وأيديولوجية في اختيار البابا الجديد، مع وجود توترات بين الفصائل التقدمية والتقليدية في تحديد التوجه المستقبلي للكنيسة.

من بين 133 كاردينالًا مؤهلين للتصويت، عيّن البابا فرنسيس 108 منهم. وحاول البابا الراحل جعل مجمع الكرادلة أكثر شمولًا باختيار العديد منهم من دول الجنوب العالمي، خاصة وأن أفريقيا وآسيا هما المنطقتان الأكثر نموًا للكاثوليكية.

على الرغم من ذلك، لا يزال الكرادلة الأوروبيون يشكلون أكبر كتلة تصويتية، حيث يبلغ عددهم 52، أي أكثر من ضعف عدد الكرادلة من كل قارة من القارات الأخرى.

أكثر شمولاً وأكثر انقساماً

ومن المفارقات أن مجمعًا أكثر شمولًا هو أيضًا أكثر انقسامًا. فقد قوبلت العديد من مواقف فرانسيس التقدمية، مثل الموافقة على مباركة الأزواج المثليين أو السماح للمطلقين بتناول القربان المقدس، بمقاومة من بعض الكرادلة الأفارقة، الذين يميلون إلى التحفظ ويخشون أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى تقويض تعاليم الكنيسة.

وكان البابا الراحل قد سمح في كثير من الأحيان للأساقفة المحليين بالقول الفصل في العديد من هذه القضايا مراعاةً للاختلافات الإقليمية، لكن المنتقدين يخشون أن تؤدي هذه اللامركزية إلى تناقضات. وقد يعطي المجمع الأولوية لاختيار شخص يرون أنه قادر على الحفاظ على وحدة الكنيسة.

وللعمر أهمية أيضًا، حيث يُعتبر العديد من الكرادلة أصغر سنًا من أن يكونوا مؤهلين للمنصب. ولا تزال الاستقالات من البابوية نادرة للغاية، لذلك قد يمتنع المجمع عن انتخاب رجل يمكنه البقاء في المنصب لعدة عقود في عالم سريع التغير.

البابوات يعكسون عصرهم

جميع الباباوات يعكسون عصرهم. جاء البابا يوحنا بولس الثاني من بولندا الشيوعية آنذاك خلال الحرب الباردة. وكان البابا فرنسيس أول بابا من دول الجنوب العالمي في وقت أصبحت فيه الهجرة قضية دولية محورية.

ونظرًا لتأثيره على السياسة العالمية، قد يصبح دونالد ترامب المشكلة الأكبر. فقد اختلف علنًا مع البابا فرنسيس حول قضايا مثل تغير المناخ ومعاملة المهاجرين.

الولايات المتحدة مهمة ليس فقط من الناحية الدبلوماسية، بل من الناحية المالية أيضًا. فحوالي ثلث التبرعات للكنيسة من جميع أنحاء العالم تأتي من الولايات المتحدة، وهي أكبر دولة مانحة بفارق كبير. في الانتخابات الأخيرة، زاد دونالد ترامب من تأييده بين الكاثوليك الأمريكيين، حيث صوّت له 56%.

مهما كان البابا الجديد، فإنه سيقود الكنيسة في عالم يتأثر بشكل متزايد بسياسات دونالد ترامب. وسيضع الكرادلة هذا الأمر في اعتبارهم عند اتخاذهم قرارهم.