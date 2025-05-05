ستُحول إحدى السيارات التي استخدمها البابا فرنسيس لتحية آلاف الأشخاص، إلى عيادة متنقلة لمساعدة أطفال غزة.

وقالت منظمة كاريتاس الخيرية، التي تشرف على المشروع، إن السيارة التي استُخدمت خلال زيارة البابا الراحل لبيت لحم في عام 2014، يُجرى تجهيزها حالياً بكل ما يلزم لتقديم الرعاية الصحية في مناطق الحرب، بناءً على طلب من البابا فرنسيس.

وقالت المنظمة في بيان لها: "سيكون فيها أدوات للفحص السريع، ومعدات خياطة الجروح، وحقن، وأسطوانات أكسجين، ولقاحات، وثلاجة صغيرة لحفظ الأدوية".

وقال الفاتيكان إن هذه كانت "أمنية البابا الأخيرة من أجل أطفال غزة" قبل وفاته الشهر الماضي.

والسيارة موجودة حالياً في بيت لحم، وستدخل قطاع غزة في حال فتح ممر إنساني من قبل إسرائيل.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة اليونيسف، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 15 ألف طفل وتشريد ما يقرب من مليون شخص.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ أكثر من شهرين، مما ترك "الأسر تكافح من أجل البقاء" في ظل نقص حاد في الغذاء والماء النظيف والأدوية.

وفي الوقت الراهن، تنتظر منظمة كاريتاس الخيرية فتح الممر الإنساني، لكنها تؤكد أنها ستكون جاهزة بمجرد حدوث ذلك.

وقال بيتر برونه، الأمين العام لكاريتاس السويد، في بيان: "بواسطة هذه السيارة، سنتمكن من الوصول إلى الأطفال الذين لا يتلقون أي رعاية صحية – الأطفال الذين يعانون من الإصابات وسوء التغذية".

وسيعمل فريق من الأطباء على تشغيل العيادة المتنقلة، التي ستكون مجهزة لفحص المرضى وعلاجهم، كما سيكون هناك سائق مخصص لها.

وقال برونه لبي بي سي: "بعض التفاصيل لا تزال قيد الإعداد، مثل كيفية تأمين السيارة ضد الانفجارات المحتملة".

وأضاف: "إنها ليست مجرد سيارة، بل رسالة بأن العالم لم ينسَ أطفال غزة".

Getty Images البابا فرنسيس خلال زيارته لبيت لحم

وخلال سنوات بابويته، عبّر البابا فرنسيس مراراً عن قلقه العميق بشأن الحرب في غزة، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع بأنه "مخزٍ".

وفي خطابه الأخير في عيد الفصح، دعا جميع "الأطراف المتحاربة" إلى وقف إطلاق النار، وتحدث عن معاناة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وخلال الأشهر الـ 18 من الحرب، قالت تقارير إنه كان يتصل بأبناء الرعية في غزة ليلاً للاطمئنان عليهم، كما اقترح أن يبحث المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية – وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

تُعد سيارة البابا واحدة من عدة مركبات صُممت خصيصًا لتمكينه من تحية الحشود الكبيرة خلال زياراته الرسمية. وكانت السيارة تتيح له الجلوس أو الوقوف أثناء سيرها، تحيط به عناصر الحماية، وصُممت بحيث يتمكن الناس من رؤيته بوضوح.

في السابق، كانت سيارات البابا مصفحة بالكامل بعد محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني عام 1981، لكن البابا فرنسيس قال في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية عام 2014 إنه لا يحب تصميم "علبة السردين الزجاجية" التي تفصله عن الناس.

وشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية على غزة ردًا على هجوم غير مسبوق شنته حماس عبر الحدود وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص وأسر 251 آخرين. ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,243 فلسطينياً.

ويوم الاثنين، أفادت تقارير بأن مجلس الأمن الإسرائيلي وافق من حيث المبدأ على خطة لاستئناف تسليم وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال شركات خاصة، لكن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى قالت إن هذا الاقتراح ينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وأعلنت أنها لن تتعاون معه.