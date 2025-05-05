إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة بأكمله ستكون مكثفة، مع بقاء القوات هناك لفترة زمنية غير محددة.

وأكد نتانياهو أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لن تشن غارات ثم تتخلى عن الأراضي، "بل على العكس". وتشمل الخطة توزيع المساعدات، مع العلم أنه لن يُسمح بدخول الإمدادات بعد.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن خطة الهجوم المُعتمدة حديثًا ستُشَغِّل سكان غزة المدنيين جنوبًا، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى حماس.

ورفضت الأمم المتحدة يوم الأحد ما وصفته بخطة جديدة لتوزيع المساعدات في ما وصفته بالمراكز الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه حصار غزة، رغم الاستنكار الدولي والوضع الإنساني المدمر في الداخل.

ووافق وزراء الحكومة الإسرائيلية صباح الاثنين على خطط الهجوم الجديد، بعد ساعات من الإعلان عن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

فشل تدمير حماس

وفشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حتى الآن في تحقيق هدفه المتمثل في تدمير حماس أو إعادة جميع الرهائن، على الرغم من مرور أكثر من عام على حرب وحشية في غزة. يقول المسؤولون إن الخطة ستساهم في تحقيق أهداف الحرب هذه، لكنها ستدفع أيضًا مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتردية أصلًا.

وقالوا إن الخطة تتضمن "الاستيلاء على القطاع والسيطرة على الأراضي".

كما ستسعى إلى منع حماس من توزيع المساعدات الإنسانية، التي تقول إسرائيل إنها تُعزز حكم الحركة في غزة.

رفضت الأمم المتحدة الخطة، قائلة إنها ستترك شرائح كبيرة من السكان، بمن فيهم الأكثر ضعفًا، بدون إمدادات. وقالت إنها "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كتكتيك ضغط - كجزء من استراتيجية عسكرية".