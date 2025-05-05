إيلاف من دمشق: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري السابق في قمة جبل الشيخ وتدميره.

وقال الجيش في بيان إنه "خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات المظليين ووحدة يهلوم عملية مداهمة استهدفت مقر القيادة المركزي للوحدة المسؤولة عن منطقة جبل الشيخ في النظام السوري".

#عاجل العثور على مقر القيادة المركزي للنظام السوري الماضي في قمة جبل الشيخ وتدميره - مشاهد من أنشطة قوات لواء الجبال (810) في منطقة سوريا



⭕️تواصل قوات لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 العمل في منطقة جنوب سوريا.



⭕️خلال الأسبوع المنصرم استكملت قوات اللواء التي ضمت قوات… pic.twitter.com/xGFOhzOI7M — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 5, 2025

وأفاد بأنه "خلال النشاط عثرت القوات على بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام السابق ومنها مستودعات أسلحة ووسائل قتالية ومن ضمنها مدافع ومنصات إطلاق وقذائف هاون وقذائف صاروخية وعبوات ناسفة وألغام"، معلنا أنه "‏تمت مصادرة أو تدمير جميع الوسائل".

‏

وأضاف: "تواصل قوات جيش الدفاع العمل ضد بنى تحتية إرهابية في منطقة سوريا بهدف حماية مواطني دولة إسرائيل عامة وسكان هضبة الجولان خاصة".