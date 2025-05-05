أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يفكر في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وهي الخطوة التي يتفق الخبراء على أنها محظورة بموجب الدستور الأمريكي.

قال ترامب في مقابلة مع كريستين ويلكر مقدمة برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي نيوز الأمريكية، بُثّت الأحد: "سأكون رئيساً لثماني سنوات، أو لفترتين. لطالما اعتقدت أن هذا الأمر مهم للغاية".

وكان ترامب البالغ من العمر 78 عاما، قد ذكر في وقت سابق أنه "لم يكن يمزح" بشأن رغبته في تولي فترة ولاية ثالثة أو حتى رابعة كرئيس للولايات المتحدة.

لكنه أكد في وقت لاحق أن تصريحاته كانت نكاية في "وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الكاذبة".

وكانت شركته، منظمة ترامب، تبيع قبعات تحمل شعار "ترامب 2028"، ما أثار تكهنات بأنه قد يسعى إلى البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني 2029.

وقال الرئيس الأمريكي، في المقابلة التي سُجلت من مقر إقامته في فلوريدا الجمعة الماضية، إنه تلقى العديد من "الطلبات" من البعض يريدون أن يفكر في السعي للبقاء في منصبه.

وقال ترامب بعد أيام قليلة من احتفاله بمرور 100 يوم على ولايته الثانية: "الكثيرون يريدون مني أن أفعل ذلك".

وأضاف ترامب "إنه أمر غير مسموح به على حد علمي. لا أعلم إن كان هذا دستورياً أم غير قابل للتنفيذ أو أي شيء آخر".

وتابع: "هناك الكثير من الناس يبيعون قبعة 2028".

وقال: "لكني لا أتطلع إلى هذا الشيء"، مردداً أسماء الجمهوريين الذين يمكن أن يخلفوه في رئاسة الولايات المتحدة، بمن في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.

وينص التعديل رقم 22 للدستور الأمريكي على أنه "لا يمكن انتخاب أي شخص رئيساً البلاد أكثر من مرتين".

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وكذلك موافقة ثلاثة أرباع حكومات الولايات في البلاد.

مع ذلك، يشير بعض أنصار ترامب إلى وجود ثغرة في الدستور، والتي لم تناقش أمام المحكمة.

وعندما سألته شبكة إن بي سي عما إذا كان أحدُ قد تحدث إليه بشأن هذه النظريات، تهرب ترامب من الإجابة، قائلاً: "بصفتي مؤيد كبير، قال كثيرون أشياء مختلفة".

كيف يرى أنصار ترامب قراراته خلال مئة يوم في الرئاسة؟

انخفاض مبيعات ماكدونالدز يعكس تأثير ترامب على الاقتصاد الأمريكي

"الفترة الانتقالية للتعريفة الجمركية"

خلال نفس المقابلة، رفض ترامب جميع الانتقادات الموجهة له بسبب طريقة إدارته للملف الاقتصادي.

وقال ترامب بعد أن هزت خطته الجمركية الاقتصادات العالمية، وأدت إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ عام 2022: "انظروا، نعم. كل شيء على ما يرام".

وأضاف "قلت إن هذه فترة انتقالية. أعتقد أننا سنحقق نتائج رائعة".

وردا على سؤاله ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد يواصل الانكماش، أجاب: "كل شيء وارد. لكنني أعتقد أننا سنحظى بأعظم اقتصاد في تاريخ بلادنا".

وأضاف في وقت لاحق أن هناك فرصة لأن تصبح الرسوم الجمركية دائمة، وقال لكريستين ويلكر: "إذا كان هناك من يعتقد أننا سنسقط، فلماذا يبنون في الولايات المتحدة؟"

ونفى ترامب أيضا أن يكون الأمريكيون بحاجة إلى الاستعداد لتناقص السلع المعروضة للبيع في المتاجر وسط استمرار الحرب التجارية.

وقال: "لا، أنا لا أقول ذلك. أنا فقط أقول إنهم لا يحتاجون إلى 30 دمية، يمكنهم الحصول على ثلاثة فقط".

وأضاف: "لا يحتاجون إلى 250 قلم رصاص، يمكنهم الحصول على خمسة فقط".

أسئلة عن دور ترامب في تنفيذ الإجراءات القانونية

كما تضمنت المقابلة أسئلة عن الحق في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس من الدستور، والذي يضمن حقوقاً محددة للمتهمين بارتكاب جرائم.

وقال المنتقدون إن خطة الترحيل التي يتبناها ترامب انتهكت هذه الحقوق، وأن إدارته رحلت أشخاصاً لم يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب أي جرائم بعد، وبالتالي لم تتح لهم أي فرصة لتقديم دفاعات قانونية.

وسألته ويلكر: "ألا يتوجب عليك باعتبارك رئيساً أن تحترم دستور الولايات المتحدة؟"

وأجاب ترامب: "لا أعرف. يجب أن أرد بالقول، مرة أخرى، لدي محامون بارعون يعملون لصالحي، ومن الواضح أنهم سيتبعون ما تقوله المحكمة العليا".

وفي الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا بأن البيت الأبيض يجب أن يعمل على "تسهيل" عودة مهاجر تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى السجن في السلفادور. وقالت إدارة ترامب إنها تفتقر إلى السلطة اللازمة لإجبار الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على إعادته إلى الولايات المتحدة.

ترامب لا يعتقد أن الأمر يحتاج إلى استخدام القوة العسكرية ضد كندا

Getty Images صرح مارك كارني رئيس الوزراء الكندي مؤخرًا أن العلاقة طويلة الأمد التي كانت تربط كندا بالولايات المتحدة قد انتهت الآن

قال ترامب إنه لا "يستبعد" استخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند، لكنه أشار إلى أنه لا يفكر في شن هجوم عسكري على كندا لإجبار جارة الولايات المتحدة الشمالية على أن تصبح الولاية الأمريكية رقم 51.

وأضاف ترامب "إنهم يعتقدون أننا سنحميهم، لكننا في الحقيقة نفعل ذلك".

وتابع: "لكن الحقيقة هي أنهم لا يتحملون نصيبهم كاملاً، وهذا أمر غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة ودافعي الضرائب لدينا".

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل.

وكان ترامب قد صرح بعد أيام من اختيار الناخبين الكنديين لزعيم الحزب الليبرالي مارك كارني رئيساً للوزراء، في رفض مذهل للحزب المحافظ: "لا أرى الأمور على ما يرام مع كندا".

ترامب يدافع عن إعلان طوارئ الهجرة

كما واجه ترامب أيضاً أسئلة عن قراره إعلان حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة في أول يوم له في منصبه، وما إذا كانت الحدود الآن "آمنة".

وأجاب: "لدينا الحدود الأكثر أمنا على الإطلاق"، ما دفع ويلكر إلى التساؤل عن سبب بقاء إعلان الطوارئ قائماً بعد أن أظهرت أرقام الهجرة أن المعابر غير الشرعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

لكن ترامب زعم أن حالة الطوارئ موجودة في المحاكم، وليست على الحدود.

وقال: "حالة الطوارئ الكبرى في الوقت الحالي هي أن لدينا الآلاف من الأشخاص الذين نريد إخراجهم، ولدينا بعض القضاة الذين يريدون من الجميع أن يذهبوا إلى المحكمة".

وأضاف ترامب لشبكة "إن بي سي" "إنها حالة طوارئ عامة بشأن الهجرة"، مضيفا أنه لا يخطط لرفعها في المستقبل القريب.