إيلاف من دبي: في تحرّك اقتصادي بارز قبل زيارة رسمية مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منطقة الخليج، أعلنت منظمة ترامب (Trump Organization) عن مشروعين جديدين في كل من الإمارات وقطر، بالشراكة مع شركات تطوير عقاري إقليمية، في خطوة تُعيد تسليط الضوء على التوسّع التجاري لعائلة الرئيس في المنطقة.

وأطلق إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة، خلال مشاركته في مؤتمر "Token 2049" المتخصص في الأصول الرقمية بدبي، سلسلة تصريحات تناولت النظام المصرفي التقليدي، والعملات المشفّرة، ومشاريع عائلته الاستثمارية، وسط تساؤلات متجددة حول التداخل المحتمل بين المصالح التجارية الخاصة والمهام الرسمية.

فندق وبرج ترامب الدولي في دبي:

مليار دولار وسقف مرتفع للرفاهية

أعلنت المنظمة، الثلاثاء 29 نيسان (أبريل) 2025، عن إطلاق مشروع "ترامب إنترناشونال هوتيل آند تاور" (Trump International Hotel and Tower) في دبي، وهو ناطحة سحاب مؤلفة من 80 طابقًا، تضم شققًا سكنية فاخرة، نادٍ صحي، منتجع متكامل، وحوض سباحة على السطح.

ووفق ما ورد في البيان، تبلغ قيمة المشروع نحو مليار دولار أميركي، فيما يصل سعر وحدة "بنتهاوس" واحدة إلى 20 مليون دولار، وفقًا لتقديرات الشركة.

يتم تطوير المشروع بالتعاون مع شركة "دار غلوبال" (Dar Global)، التابعة لشركة "دار الأركان" السعودية، ومقرها في دبي.

وأكد إريك ترامب في تصريح لصحيفة The National أن المشروع "سيسمح للمشترين باستخدام العملات المشفّرة كوسيلة للدفع"، دون توضيح لآليات التحويل أو أسماء الأصول الرقمية المستخدمة. كما وصف النظام المصرفي التقليدي بأنه "قديم"، وقال لقناة CNBC: "النظام المالي الحديث محطم".

اتفاقية قطرية – سعودية لتطوير نادي غولف يحمل اسم ترامب

في اليوم التالي، الأربعاء 30 نيسان (أبريل)، وقعت شركة "الديار القطرية" (Qatari Diar)، المملوكة لصندوق الثروة السيادية في دولة قطر، اتفاقًا مع "دار غلوبال" لتطوير "نادي ترامب الدولي للغولف" (Trump International Golf Club) شمال العاصمة الدوحة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وسيشمل المشروع ملعب غولف مكوّنًا من 18 حفرة وفيلات فاخرة تحمل علامة "Trump". وتشير التقديرات، بحسب ذات المصدر، إلى أن المشروع "سيجلب استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي" إلى السوق القطرية.

وخلال زيارته إلى الدوحة هذا الأسبوع، قال إريك ترامب: "نحن فخورون للغاية بتوسيع علامة ترامب التجارية إلى قطر من خلال هذا التعاون الاستثنائي".

تحركات في سوق العملات المشفرة وروابط جديدة بالإمارات

شارك إريك ترامب في المؤتمر الرقمي في دبي إلى جانب زاك ويتكوف، الشريك المؤسس لشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial)، التي تقف خلف العملة المستقرة (USD1 stablecoin). وأعلن ويتكوف أن صندوق "MGX" الاستثماري، التابع لإمارة أبوظبي، قرر استخدام هذه العملة لإغلاق صفقة استثمار بقيمة 2 مليار دولار في منصة "بينانس" (Binance) – الصفقة التي أُعلن عنها في آذار (مارس) الماضي، عقب تسوية قانونية مع وزارة العدل الأميركية.

وقال ويتكوف في كلمته: "نحتاج أن نستلهم من نهج الإمارات. إنها تقدم نموذجًا رائعًا في الجمع بين الابتكار والحفاظ على القيم الثقافية والعائلية".

يُذكر أن ويتكوف هو نجل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، المكلّف بمتابعة ملفات التفاوض الإقليمي.

زيارة مرتقبة وسط زخم استثماري

من المقرر أن يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيارة رسمية إلى كل من السعودية، قطر، والإمارات في الفترة الممتدة من 13 إلى 16 أيار (مايو) 2025، وهي أول زيارة له إلى المنطقة منذ بداية ولايته الثانية.

وكانت السعودية قد أعلنت، في كانون الثاني (يناير) الماضي، نيتها "توسيع استثماراتها وتجارتها مع الولايات المتحدة لتصل إلى 600 مليار دولار خلال أربع سنوات"، فيما تعهّدت الإمارات في آذار (مارس) الماضي بضخ 1.4 مليار دولار في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء الرسميتان في البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة ترامب تدير حاليًا مشاريع عقارية قيد التطوير في سلطنة عمان ومدينة جدة السعودية، بالإضافة إلى دبي والدوحة، ما يعكس اتجاهاً متصاعدًا نحو التوسّع الخليجي.