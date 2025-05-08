إيلاف من الرباط: فازت الصحفية والكاتبة المغربية-الإيطالية كريمة موال،الأربعاء في روما، بجائزة الصحافة الدولية الأورو-متوسطية لعام 2025، خلال حفل أقيم بحضور ممثلين عن مؤسسات ووسائل إعلام دولية، وممثلين عن المجتمع المدني، وكذلك عن عالم الفن والدبلوماسية.

وقد مُنحت هذه الجائزة المرموقة لكريمة موال، التي تُعد “واحدة من أبرز الصحفيات من أصل مغربي في إيطاليا اليوم، وتمثل واحدة من أكثر الأصوات تأثيرًا ومصداقية على الساحة الأورو-متوسطية”، وفق ما أكده رئيس جمعية صحفيي البحر الأبيض المتوسط، دوندار كسابلي.

وأشار كسابلي إلى أن جائزة الصحافة الدولية الأورو-متوسطية، التي أُطلقت بمبادرة من الجمعية بالتعاون خاصة مع الاتحاد الإيطالي للصحافة الرياضية، مُنحت للسيدة موال تقديراً لـ”التزامها الدائم واللامحدود” في تغطية تحديات الاندماج، والهجرة، والحوار بين الثقافات بين أوروبا والعالم العربي.

وفي تصريح صحافي أعربت موال عن سعادتها وفخرها بتلقي هذه الجائزة المرموقة، معبّرة عن استعدادها لتقديم “مساهمتها المتواضعة” في تعزيز التقارب بين الثقافات.

وأكدت: “إن سرد قصة بلدي الأصلي، المغرب، بكل ما يشهده من تطور على جميع المستويات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي كصحفية وكاتبة”، مشيرة إلى أن هذا العمل ساهم في تقديم صورة حقيقية عن المملكة في إيطاليا، “لأن عملنا قائم أساسًا على المسؤولية والمصداقية”.

وتهدف جائزة الصحافة الدولية الأورو-متوسطية إلى تشجيع الحوار بين الثقافات، والسلام، والشمول، من خلال تقديم معلومات موثوقة، مستقلة، وعالية الجودة، قادرة على بناء جسور بين ثقافات ضفتي المتوسط التي تتقاسم تاريخاً عريقاً.