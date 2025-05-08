إيلاف من بيروت: بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية التي هزّت عدة بلدات في الجنوب اللبناني، اليوم الخميس، ألقت طائرة درون إسرائيلية حزمة من العملات المزورة والمنشورات فوق بلدة الناقورة.

وكُتِب على تلك الأوراق التي جاءت على شكل عملات وأموال مزورة: "لا تُخطئوا في تقدير الأمور، لا تقبلوا الدولار الأصفر"، ما اعتبر إشارة إلى "الأموال التي قد يقدمها حزب الله كتعويضات إلى المتضررين من الحرب التي اشتعلت بينه وبين إسرائيل العام الماضي.

كما ظهرت عبارات أخرى تفيد بأن "دولار حزب الله حرام، ولن ينفعك بعد أن دمر بيتك وشرد عائلتك".

فيما أكد رئيس بلدية الناقورة، عباس عواضة، في تصريح صحافي، أن "ما تقوم به إسرائيل محاولات بائسة لن تزيد المواطنين إلا تمسّكاً بأرضهم".

وكانت سلسلة غارات واسعة طالت قضاء النبطية في وقت سابق اليوم، فضلا عن مناطق جبلية على الحدود، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى "استهداف موقع لحزب الله في منطقة الشقيف كان يُستخدم لإدارة منظومة النيران والدفاع التابعة للحزب".

أتت تلك الضربات غداة مقتل القيادي في الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية خالد أحمد الأحمد بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة صيدا جنوباً.

يذكر أنه بعد نحو عام من تبادل للقصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية تحوّل حربا مفتوحة في سبتمبر 2024، توصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

لكن رغم سريان الهدنة، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية عدة خصوصا في الجنوب والشرق، مؤكدة أنها لن تسمح للحزب المدعوم من إيران، بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية.