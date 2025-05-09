إيلاف من موسكو: شاركت لأول مرة في التاريخ تشكيلات من الشرطة العسكرية المصرية في العرض العسكري في موسكو اليوم بمناسبة احتفال روسيا بالذكرى الـ80 للنصر على النازية.

وظهر جنود من قوات الشرطة العسكرية المصرية وهي إحدى إدارات وزارة الدفاع المصرية وتمثل كيان الشرطة العسكرية داخل القوات المسلحة المصرية.

تم تشكيل الإدارة في عام 1936، تحت اسم البوليس الحربي تحت قيادة اليوزباشي يوسف صديق مروراً بعام 1958، حينما تغير اسمها إلي الشرطة العسكرية، حتى وقتنا الحاضر.

الإدارة هي المسؤولة عن الحفاظ على الانضباط العسكري والسيطرة على جميع التحركات سلمًا وحرباً، وتحقيق الأمن الجنائي داخل القوات المسلحة والمشاركة في تأمين المجتمع، ومعاونة أجهزة الدولة وتختص بعمليات التأمين والسيطرة على تحركات القوات وتأمين دفعها على جميع المحاور.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات عيد النصر، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويُعد عيد النصر من أهم المناسبات الوطنية في روسيا، حيث يحيي الشعب الروسي ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية في التاسع من مايو من كل عام.

وتتميز الاحتفالات بمشاركة واسعة من كبار القادة والزعماء الدوليين، إلى جانب عروض عسكرية ضخمة تُنظم في الساحة الحمراء بموسكو