إيلاف من الرباط : أجرى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي ، أحمد التوفيق،الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين المملكتين الشقيقتين خدمة للإسلام والمسلمين، وكذا طرق التصدي لخطاب الكراهية والتطرف والغلو وتثبيت مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح.

ونوه الوزير السعودي، في لقاء صحافي عقب هذه المباحثات، بالجهود التي يبذلها قائدا البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأمير المؤمنين الملك محمد السادس خدمة للإسلام والمسلمين.

كما شدد على جهود البلدين من أجل نشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ التطرف والغلو، مضيفا أن التعاون بين الوزارتين “ليس وليد اليوم، بل يعود لسنوات”.

من جانبه، قال التوفيق، إن زيارة الوزير السعودي، مرفوقا بوفد من العلماء، تأتي في سياق تبادل الزيارات بين الوزارتين، وحتى “يتناغم العمل الميداني والإجرائي مع مستوى العلاقات الأخوية القائمة بين المملكتين”.

وأوضح أن المباحثات شكلت مناسبة للاتفاق على “نهج تجديدي للدعوة” حتى يكون في مستوى الأحداث الجارية في العالم، وينسجم مع تطلعات هذه الأمة التي تريد أن يكون حالها مطابقا لإيمانها ولعقيدتها”.

وشهدت المباحثات، على الخصوص، حضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط سامي بن عبد الله الصالح، ووفد رفيع المستوى من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.