إيلاف من كان: يترقب عشاق السينما حول العالم انطلاق فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تُقام في الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025، وسط حضور جماهيري ونخبوي كبير، واهتمام واسع من وسائل الإعلام والنقّاد وصنّاع الأفلام. يُعد المهرجان، الذي تأسس عام 1946 في مدينة كان الفرنسية، أحد أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويُنظر إليه كبوابة مرموقة نحو العالمية، ومنصة لاكتشاف الأعمال الجريئة والمتميزة من مختلف الثقافات.

تشهد هذه الدورة حضورًا عربيًا لافتًا يتمثل في ثمانية أفلام من مصر وتونس وفلسطين والعراق، تتوزع بين الروائي والوثائقي، وتشارك في أقسام متنوعة مثل "المسابقة الرسمية"، و"نظرة ما"، و"أسبوع النقاد"، و"أسبوع المخرجين"، و"كان كلاسيك". ويعكس هذا التنوع ليس فقط الحضور الكمي، بل أيضًا التنوع الفني والجغرافي في السينما العربية، حيث تسلط هذه الأفلام الضوء على قضايا الهوية، والهجرة، والفساد، والذاكرة، والتهميش، من خلال عدسات سينمائيين شباب ومخضرمين.

يبرز في هذه الدورة أسماء بارزة مثل طارق صالح وحفصية حرزي، إلى جانب أصوات صاعدة مثل مراد مصطفى، الذي يخوض أولى تجاربه في الفيلم الروائي الطويل بعد سلسلة من النجاحات في مجال الأفلام القصيرة. المشاركة العربية في "كان 78" تؤكد على تطور السينما العربية وجرأتها في طرح المواضيع، وتنوع رؤاها الفنية، مما يعزز مكانتها ضمن المشهد السينمائي العالمي.

"الأخت الصغيرة" – حفصية حرزي (تونس/فرنسا)

تخوض الممثلة والمخرجة الفرنسية من أصول تونسية حفصية حرزي أولى تجاربها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان بفيلمها الجديد "الأخت الصغيرة". يتناول الفيلم صراع الهوية بين الدين والتقاليد في حياة شابة تونسية تعيش في باريس. سبق أن شاركت حرزي بفيلم قصير في "أسبوع النقاد" عام 2019. يشارك في بطولة الفيلم نادية ميليتي وبارك مين-جي.

"نسور الجمهورية" – طارق صالح (مصر/السويد)

يعود المخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح إلى المسابقة الرسمية بفيلمه "نسور الجمهورية"، الذي يُعد ختام ثلاثيته عن القاهرة. يتناول الفيلم قصة ممثل يُجبر على أداء دور في فيلم دعائي لصالح الحكومة وسط أجواء من الرقابة والفساد. يُذكر أن طارق صالح حصد جائزة أفضل سيناريو في "كان" عام 2022 عن فيلمه "ولد من الجنة". الفيلم الجديد من بطولة جورج فهمي، سيزار لينا خودري، عمرو واكد، زينب تريكي، وشيرين دعيبس.

والفيلم من الأفلام التي يتوقع أن تكون مثيرة للجدل على غرار أفلام طارق صالح التي لم يسمح بعرضها في أي من المهرجانات العربية المختلفة أو بالصالات السينمائية.

"عائشة لا تستطيع الطيران" – مراد مصطفى (مصر)

يشارك المخرج المصري مراد مصطفى بفيلمه الروائي الطويل الأول "عائشة لا تستطيع الطيران" ضمن قسم "نظرة ما". وقد عُرف مراد سابقًا بعدد من الأفلام القصيرة اللافتة التي جابت مهرجانات دولية مثل "حنّة ورد" و"ما لا نعرفه عن مريم".

يروي الفيلم قصة شابة سودانية تعيش في القاهرة وتكافح من أجل البقاء وسط واقع الهجرة والتهميش، مسلطًا الضوء على قضايا الهوية والانتماء في بيئة قاسية. يقوم ببطولة الفيلم بوليانا سيمون أروب، عماد غنيم، ومغني الراب زياد ظاظا.

وكان مراد مصطفى قد حاز بفيلمه "عيسي" في المهرجان عام 2023 على جائزة «رايل الذهبية» للفيلم القصير خلال مشاركته بمسابقة «أسبوع النقاد».

"كان يا ما كان في غزة" – طرزان وعرب ناصر (فلسطين)

يعرض الأخوان الفلسطينيان طرزان وعرب ناصر فيلمهما الجديد "كان يا ما كان في غزة" ضمن قسم "نظرة ما". يقدم الفيلم دراما اجتماعية عن ثلاثة شبان يسعون إلى النجاة في واقع معقّد يعكس الحياة اليومية في قطاع غزة.

الفيلم الذي صور في الأردن ينتمي مخرجيه لقطاع غزة، وهو يحمل انتقادات لحماس التي تسيطر على القطاع منذ سنوات.

"سماء بلا أرض" – أريج السحيري (تونس)

تفتتح المخرجة التونسية أريج السحيري قسم "نظرة ما" بفيلمها "سماء بلا أرض"، الذي يتناول الهجرة النسائية والتضامن بين نساء من خلفيات متعددة. سبق أن برزت السحيري في مهرجان كان من خلال فيلمها الوثائقي "تحت الشجرة"، الحائز على جائزة لجنة التحكيم ضمن مسابقة "نصف شهر المخرجين". يشارك في بطولة الفيلم آيسا مايجا، ليتيشا كي، ديبورا ناني، ومحمد جرايا.

"الحياة بعد سهام" – نمير عبد المسيح (مصر)

في قسم "ACID Cannes"، يشارك المخرج المصري نمير عبد المسيح بفيلمه الوثائقي "الحياة بعد سهام"، الذي يستعيد فيه ذكريات والدته الراحلة بأسلوب حميمي يمزج بين الحنين والتأمل الذاتي.

"كعكة الرئيس" – حسن هادي (العراق)

يمثل المخرج العراقي حسن هادي بلاده لأول مرة في تاريخ المهرجان عبر فيلمه "كعكة الرئيس"، الذي يُعرض ضمن "أسبوع المخرجين". تدور أحداث الفيلم في تسعينيات العراق، وتروي قصة فتاة صغيرة تُكلف بصنع كعكة للرئيس في ظل أزمة غذائية خانقة. الفيلم صُوّر بالكامل في العراق بمشاركة ممثلين غير محترفين من سكان المنطقة.

"سعيد أفندي" – كاميران حسني (العراق)

يعود الفيلم الكلاسيكي العراقي "سعيد أفندي" (1956) للمخرج كاميران حسني إلى الضوء من جديد عبر قسم "كان كلاسيك". الفيلم مقتبس عن قصة "شجار" للكاتب إدمون صبري، ويعد من أبرز الأعمال التي وثّقت التحولات الاجتماعية في العراق منتصف القرن العشرين.