إيلاف من الدوحة: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام اليوم عن اختيار ثمانية أفلام متنوعة مدعومة من خلال برنامج المنح بالمؤسسة للمشاركة في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، الأمر الذي يعكس التزامها المستمر برعاية الأصوات الجريئة والأصيلة في السينما العالمية.

تغطي هذه الأفلام المختارة طيفاً واسعاً من الأنواع والأساليب والرؤى الثقافية، ما يعكس ثراء السّرد العالمي، ويؤكد رسالة المؤسسة في تسليط الضوء على الآراء المؤثرة وغير الممثلة بالشكل الكافي من العالم العربي وخارجه.

وسيُعرض عدد من هذه المشاريع أمام جمهور عالمي في أقسام مختلفة من المهرجان، من بينها البرنامج الرسمي، حيث تم اختيار أحد الأفلام للمنافسة في المسابقة الرسمية، وثلاثة أفلام ضمن قسم نظرة ما ،

كما ستُعرض أربعة أفلام أخرى ضمن الأقسام الموازية: أسبوع النقاد، أسبوع المخرجين، وبرنامج جمعية السينما المستقلة للتوزيع ACID، في دلالة واضحة على التميز الفني والبعد العالمي الذي يتمتع به صناع هذه الأعمال.

وتأتي المشاركة القوية لمؤسسة الدوحة للأفلام في مهرجان كان السينمائي 2025 امتداداً لإرثه الراسخ في تمكين المواهب الصاعدة والمساهمة الفاعلة في تشكيل المشهد السينمائي العالمي.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "نفتخر بالمشاركة في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي مع مجموعة جديدة من الأفلام المتميزة التي تدعمها المؤسسة. ويمثل هذا الاختيار شهادة ناصعة على قوة السّرد القصصي الأصيل، ويعكس أهمية إبراز الأصوات المتنوعة. كما تجسّد هذه الأعمال مدى قوّة السينما على تعزيز علاقاتنا، إلى جانب الكشف عن الجمال والتعقيد الكامن في تجاربنا المختلفة. من خلال تمكين صناّع الأفلام الموهوبين والمميزين، فإنّنا نغذي الإبداع وندعم سرد قصص مؤثرة قادرة على التأثير في مستقبل السينما العالمية."

المسابقة الرسمية:

"رنوار" (اليابان، فرنسا، سنغافورة، الفلبين، إندونيسيا، قطر) للمخرجة تشي هياكاوا، يحكي قصة فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، تتمتع بشخصية حساسة وغريبة الأطوار، تواجه صيفاً استثنائياً في طوكيو عام 1987، إذ تتعامل مع والدها المريض بمرض عضال ووالدتها العاملة التي ترزح تحت ضغط كبير، بينما يفتش كل منهم عن روابط إنسانية تعيد إليهم معنى القرب والحنان.

الاختيار الرسمي في قسم نظرة ما:

"عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن" (مصر، تونس، السعودية، السودان، ألمانيا، فرنسا، قطر) للمخرج مراد مصطفى، يتتبع قصة عائشة، وهي ممرضة صومالية تقيم في القاهرة، تجد نفسها متورطة مع عصابة مصرية بينما تحاول الموازنة بين الحب والخوف والتوترات المتصاعدة بين المهاجرين الأفارقة.

(مصر، تونس، السعودية، السودان، ألمانيا، فرنسا، قطر) للمخرج مراد مصطفى، يتتبع قصة عائشة، وهي ممرضة صومالية تقيم في القاهرة، تجد نفسها متورطة مع عصابة مصرية بينما تحاول الموازنة بين الحب والخوف والتوترات المتصاعدة بين المهاجرين الأفارقة. "سماء موعودة" [عنوان مؤقت: ماري وجولي] (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة أريج سهيري، يروي حكاية ثلاث نساء من ساحل العاج من أجيال مختلفة وهنّ: قسيسة، وسيدة أعمال ذكية، وطالبة، يعشن معاً في منزل في تونس العاصمة يتحول أيضاً إلى كنيسة، حيث تتقاطع حكاياتهن في سياق من التضامن والتحدي والانتماء.

"كان يا ما كان في غزة" (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، قطر) من إخراج طرزان وعرب ناصر، تدور أحداثه في غزة عام 2007، ويتتبع قصة طالب شاب، وتاجر صاحب شخصية كاريزماتية، وشرطي فاسد. في دوامة من القتل والانتقام، تتصاعد التوترات نحو نهاية مأساوية.

أسبوع النقاد

" مدينة بلا نوم " (إسبانيا، فرنسا، قطر) للمخرج غييرمو غارسيا لوبيز، تدور أحداثه في أطراف مدريد، حيث يبدأ عالم تونينو، البالغ من العمر 15 عاماً، في الانهيار مع استعداد صديقه المقرّب للرحيل، ما يدفعه لإعادة التفكير في مفاهيم الوطن والصداقة والأساطير الغجرية التي شكّلت طفولته.

" (إسبانيا، فرنسا، قطر) للمخرج غييرمو غارسيا لوبيز، تدور أحداثه في أطراف مدريد، حيث يبدأ عالم تونينو، البالغ من العمر 15 عاماً، في الانهيار مع استعداد صديقه المقرّب للرحيل، ما يدفعه لإعادة التفكير في مفاهيم الوطن والصداقة والأساطير الغجرية التي شكّلت طفولته. "المعدن" (المغرب، فرنسا، إيطاليا، قطر) للمخرجة رندة ماروفي، تدور أحداثه في مدينة جرادة المغربية، ويوثق تدهور المدينة بعد إغلاق منجمها عام 2001، مستعرضاً الآثار الاجتماعية والاقتصادية للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري من خلال السرد الأرشيفي وذكريات السكان.

أسبوعي النقاد:

"كعكة الميلاد" (العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، قطر) من إخراج حسن هادي. يروي الفيلم قصة لمياء، الطفلة التي تبلغ من العمر تسع سنوات، والتي يجب عليها استخدام ذكائها لجمع المكونات اللازمة لتحضير الكعكة الإلزامية للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس صدام حسين.

برنامج جمعية السينما المستقلة للتوزيع ACID