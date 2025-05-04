إيلاف من الرياض: تم الكشف عن الإعلان التشويقي لشخصية "درويش"، كاشفًا عن مشاهد مشوّقة تمنح الجمهور نظرة أولى إلى عالم هذا البطل غير التقليدي، الذي يجسّده النجم عمرو يوسف.

في دور "درويش"، يظهر عمرو يوسف كمحتال كاريزمي يتمتع بجاذبية خاصة وسحر لا يُقاوم. لكن لا تدع ابتسامته تخدعك — فهي تخفي وراءها عالماً مليئاً بالتناقضات، والأسرار الخفية.

يحمل الإعلان التشويقي طابع الفيلم الذي يجمع بين الإثارة والكوميديا، في رحلة تأخذنا إلى أعماق شخصية "درويش" الغامضة والفريدة. "درويش" ليس بطلاً عادياً، بل محتال ساحر يُبقي الجميع — بمن فيهم الجمهور — في حالة تساؤل دائمة: ما الذي يسعى إليه؟ ومع من يقف حقاً؟

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال و أحمد عبد الوهاب.

تدور أحداث "درويش" حول محتال ذكي يجد نفسه في عالم مليء بالخطر، حيث يواجه الجريمة، الخداع، وحتى الرومانسية في أوقات غير متوقعة — مع لمسة من الكوميديا تضيف طابعاً مميزاً للقصة. ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، حيث يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

الفيلم من إنتاج مشترك بين وان2وان، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز و فيلم سكوير. ومن المقرر عرض "درويش" قريبا في صالات السينما ابتداءً من يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.

تم الكشف عن الإعلان التشويقي لشخصية "درويش"، كاشفًا عن مشاهد مشوّقة تمنح الجمهور نظرة أولى إلى عالم هذا البطل غير التقليدي، الذي يجسّده النجم عمرو يوسف.

في دور "درويش"، يظهر عمرو يوسف كمحتال كاريزمي يتمتع بجاذبية خاصة وسحر لا يُقاوم. لكن لا تدع ابتسامته تخدعك — فهي تخفي وراءها عالماً مليئاً بالتناقضات، والأسرار الخفية.

يحمل الإعلان التشويقي طابع الفيلم الذي يجمع بين الإثارة والكوميديا، في رحلة تأخذنا إلى أعماق شخصية "درويش" الغامضة والفريدة. "درويش" ليس بطلاً عادياً، بل محتال ساحر يُبقي الجميع — بمن فيهم الجمهور — في حالة تساؤل دائمة: ما الذي يسعى إليه؟ ومع من يقف حقاً؟

الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوى، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال و أحمد عبد الوهاب.

تدور أحداث "درويش" حول محتال ذكي يجد نفسه في عالم مليء بالخطر، حيث يواجه الجريمة، الخداع، وحتى الرومانسية في أوقات غير متوقعة — مع لمسة من الكوميديا تضيف طابعاً مميزاً للقصة. ومع مرور الوقت، تزداد التحديات وتصبح قراراته حاسمة، حيث يصبح من الصعب التفرقة بين ما قد يؤدي إلى نجاته أو سقوطه.

الفيلم من إنتاج مشترك بين وان2وان، فيلم كلينك، ڨوكس ستوديوز و فيلم سكوير. ومن المقرر عرض "درويش" قريبا في صالات السينما ابتداءً من يوليو 2025 في جميع أنحاء العالم العربي.