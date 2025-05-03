أعلنت وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية، وفاة الممثل محمد الشوبي الجمعة، عن عمر ناهز 62 عاماً، "بعد معاناة طويلة مع المرض".

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، "فقدت الساحة الفنية المغربية، أحد أعمدتها البارزين"، مشيرة إلى أنه "برحيله، نفقد قامة فنية كبيرة، وشخصاً ظل دائماً صادقاً في أدائه، وملتزماً في مواقفه، وإنساناً نبيلاً أحبّ الناس والفنّ والحياة".

كما أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن تعازيها بوفاة الفنان الشوبي، في بيان لها مذيل بتوقيع رئيس النقابة الحسين الشعبي.

وقالت: "ننعى العضو المناضل الفنان المبدع محمد الشوبي الذي وافته المنية صباح يومه الجمعة".

واستذكرت النقابة "عطاءات الفقيد الغزيرة والوازنة في مجالات الإبداع المختلفة في الكتابة والتمثيل في الأدب والمسرح والسينما والدراما التلفزيونية، ومشاركاته في التظاهرات والمهرجانات المسرحية والسينمائية وتتويجه بجوائز مستحقة".

النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية

حياته وأعماله

ولد الشوبي بمدينة مراكش سنة 1963، وكان أحد أكثر الممثلين المغاربة حضوراً على الساحة الفنية الوطنية، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وتخرج الراحل في المعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي بالرباط، وأدى العديد من الأدوار في المسرح والتلفزيون والسينما.

ومثّل محمد الشوبي طيلة مساره الفني في العديد من المسرحيات منها "صوت وضوء " للطيب الصديقي، و"الحصار" للحسن إدريسي، و"خربوشة" لحبيب لصفر، و"الباب المسدود " ليوسف فاضل، كما أخرج أعمالاً مسرحية منها "ارتجال" و"هستيريا" و"المدينة والبحر" و"حروف الكف".

وشارك الشوبي في مسلسلات وأفلام تلفزيونية من أبرزها: "محمد الحياني"، و"مسحوق الشيطان" و"المجدوب"، و"علام الخيل"، و"مول لمليح"، و"هاينة"، و"صقر قريش"، و"ربيع قرطبة"، و"ملوك الطوائف".

وفي السينما، أدى محمد الشوبي أدواراً في العديد من الأفلام، منها: "ملاك"، و"موت للبيع" و"ألف شهر"، و"دقات القدر"، و"طريق العيالات"، و"السمفونية المغربية"، و"جوق العميين".

وزارة الشباب والثقافة والاتصال المغربية

وتفاعل المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع خبر وفاته، معربين عن حزنهم لرحيله.

وعجّت الصفحات والمنصات برسائل النعي والمواساة، وتداول الناشطون صور الشوبي ومقاطع من أعماله الفنية التي تركت بصمة في الذاكرة الجماعية للمغاربة.

واستذكر كثيرون مواقفه الجريئة وصراحته المعهودة، مؤكدين أن الساحة الفنية فقدت صوتاً صادقاً وأصيلاً.

https://twitter.com/tolerancespirit/status/1918269635033498055?s=48&t=IMGqgh-45JZ5OA1nFCiYWg

https://twitter.com/tizi1g/status/1918319370356301947?s=48&t=IMGqgh-45JZ5OA1nFCiYWg

https://twitter.com/marouanebic/status/1918297631802925098?s=48&t=IMGqgh-45JZ5OA1nFCiYWg

https://twitter.com/majda5743219870/status/1918275972404765172?s=48&t=IMGqgh-45JZ5OA1nFCiYWg

كما نعى العديد من الوسط الفني الشوبي بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الممثلة المغربية نجاة الوافي.

https://www.instagram.com/p/DJJLuGpAnWt/?igsh=ODFhYTFrczM1ZTVy

ونشرت الممثلة المغربية هاجر كريكع، صورة للراحل وعلّقت عليها، "صديقي الغالي الفنان الكبير محمد الشوبي في ذمة الله".

أما الكاتب والصحفي والسينمائي عبدالحق نجيب، فقد نشر صورة تجمعه بالراحل الشوبي، معلقاً عليها "وداعا أيها الأخ، أيها الرفيق، أيها العظيم.."

https://twitter.com/abdelhaknajib/status/1918252988860137622?s=46&t=IMGqgh-45JZ5OA1nFCiYWg

"شائعات موته"

وكانت قد انتشرت شائعة موت الفنان محمد الشوبي في أغسطس/آب الماضي، وردّ عليها بنفسه في منشور عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قائلاً: "الحمد لله على نعمة الموت، بعد تشفي المسلمين الصالحين الورعين أصحاب أبواب الجنة والنار. انتقلتُ عبر تعليقاتهم وتشفيهم إلى جوار ربي وهم الآن ينتظرون أي درك من النار سيصلاني رب منتقم. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف بأسلوب ساخر: "لعِلم متتبعي هذه الصفحة، فصاحبها مات ودفن".