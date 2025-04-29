إيلاف من جدة: استمرارًا لالتزامها بتعزيز المشهد السينمائي المحلي عبر استضافة أبرز رموز صناعة الأفلام العالمية، تُنظّم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي سلسلة عروض سينمائية خاصة لمجموعة مختارة من إبداعات المخرج العالمي سبايك لي، وذلك في صالات "فوكس سينما " بمول البحر الأحمر -ردسي مول- في مدينة جدة. خلال الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو 2025. وتتضمن العروض السينمائية المتاحة للجمهور العام كل من: فيلم BlacKkKlansman، وفيلم 25th Hour، وفيلم Malcolm X، وفيلم 4 Little Girls.



تقام سلسلة العروض الخاصة على هامش "برنامج المخرجين" الذي تنظمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ممثلة بمعامل البحر الأحمر، تجربة تعليمية مُكثفة تمتد على مدار أسبوع بقيادة المخرج العالمي الشهير "سبايك لي" ومجموعة من القامات السينمائية المحلية والعالمية. يحتضن البرنامج مخرجين صاعدين من السعودية والعالم العربي وقارتي آسيا وإفريقيا، يخوضون خلالها رحلة معرفية مُكثفة تتضمن ورش عمل وجلسات إرشاد وتوجيه.



يمكن الآن لعُشّاق السينما مشاهدة أعمال "سبايك لي" الخالدة، من ضمنها أحد أفلام السيرة الذاتية المؤثرة التي تركت بصمتها في السينما العالمية، فيلم Malcolm X الذي يتناول حياة المناضل مالكوم إكس، والحاصل على ترشيحين لجائزة الأوسكار. بالإضافة إلى العمل الذي حصد جائزة الأوسكار عن أفصل سيناريو مقتبس عام 2019م؛ فيلم BlacKkKlansman. والفيلم الدرامي العميق من بطولة النجم "إدوارد نورتون" فيلم 25th Hour. وكجزء من برنامج "أيام الفيلم الوثائقي" الذي تنظمه مؤسسة البحر الأحمر السينمائي وفن جميل في "سينما حي" بمدينة جدة؛ يستضيف حي جميل فيلم "4 فتيات صغيرات" وهو فيلم وثائقي تاريخي يستعرض حادثة هزت المشهد الأمريكي حول مقتل 4 فتيات صغيرات في تفجير كنسية في برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية.



جدول العروض:

* الأربعاء 30 أبريل، الساعة 7:00 مساءً – عرض فيلم BlacKkKlansman في فوكس سينما، مول البحر الأحمر.

* الخميس 1 مايو، الساعة 8:00 مساءً – عرض فيلم 25th Hour في فوكس سينما، مول البحر الأحمر.

* الجمعة 2 مايو، الساعة 7:00 مساءً – عرض فيلم Malcolm X في فوكس سينما، مول البحر الأحمر.

* السبت 3 مايو، الساعة 6:30 مساءً – عرض فيلم 4 Little Girls في حي جميل، ضمن برنامج "أيام الفيلم الوثائقي".



يُذكر أن سبايك لي كان قد ترأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر 2024م، حيث أسهم حضوره في إضفاء زخم عالمي، مؤكدًا على مكانة المهرجان كمنصة عالمية لدعم المواهب السينمائية الصاعدة. ويعد "سبايك لي" من المخرجين المؤثرين في تاريخ السينما الأمريكية الحديثة، حيث وضع بصمته الخاصة على المشهد السينمائي بفضل معالجته لقضايا اجتماعية حساسة بأسلوب سينمائي متقن وجرأة إبداعية منقطعة النظير، وتطرق المخرج في أعماله إلى قضايا الهوية العرقية والعدالة الاجتماعية، حاصدًا خلال مسيرته السينمائية العديد من الجوائز العالمية، وحظي بتقدير خاص من جماهير السينما حول العالم.



تقام العروض السينمائية الخاصة في صالات فوكس سينما بمول البحر الأحمر -ردسي مول- على هامش برنامجي "برنامج المخرجين" وبرنامج "أيام الفيلم الوثائقي" اللذان تستضيفانهما مؤسسة البحر الأحمر السينمائي كجزء من مساعيها الحثيثة للارتقاء بالصناعة السينمائية على الصعيد المحلي والإقليمي، وجلب الخبرات السينمائية من شتى أنحاء العالم لتمكين المواهب الصاعدة من المملكة العربية السعودية وقارتي آسيا وإفريقيا.