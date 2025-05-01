إيلاف من الرياض: أعلن مركز السينما العربية (Arab Cinema Center – ACC) عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز النقاد للأفلام العربية لعام 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق فعاليات الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تُقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 24 أيار (مايو) المقبل.



وتصدّرت أربعة أفلام مشهد الترشيحات، بعد أن حصد كل منها خمس ترشيحات ضمن الفئات المختلفة، وهي: شكراً لأنك تحلم معنا للمخرجة الفلسطينية ليلى عباس، في حب تودا للمخرج المغربي نبيل عيوش، أثر الأشباح للمخرج السوري جوناثان ميلي، والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو للمخرج المصري خالد منصور.



كما نال فيلم عائشة للمخرج التونسي مهدي برصاوي أربع ترشيحات، في حين تضمنت القائمة أفلاماً عربية أخرى بارزة حظيت بترشيحات متعددة، من بينها: قرية قرب الجنة، إلى عالم مجهول، ڤوي! ڤوي! ڤوي!، ونورة.



ومن المنتظر الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي يُقام في 17 أيار (مايو) 2025، ضمن فعاليات مهرجان كان، ويُعقد الحفل بدعوات خاصة فقط، بتنظيم مشترك بين مؤسسة IEFTA وشركة ماد سولوشنز.



تكتسب جوائز النقاد للأفلام العربية أهمية متزايدة سنوياً، لا سيما مع اتساع قاعدة لجنة التحكيم، التي تضم في نسخة هذا العام 281 عضواً من 75 دولة. ويُصوّت الأعضاء على الأعمال المرشحة التي عُرضت خلال عام 2024، مما يعكس مدى التنوّع الثقافي والمهني في التقييم السينمائي العربي.

قائمة الترشيحات الكاملة بحسب الفئات:



أفضل فيلم روائي طويل

- شكراً لأنك تحلم معنا! – ليلى عباس | فلسطين

- في حب تودا – نبيل عيوش | المغرب

- البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو – خالد منصور | مصر

- عائشة – مهدي برصاوي | تونس

- أثر الأشباح – جوناثان ميلي | سوريا



أفضل مخرج

- ليلى عباس (شكراً لأنك تحلم معنا!)

- نبيل عيوش (في حب تودا)

- خالد منصور (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو)

- جوناثان ميلي (أثر الأشباح)

- مهدي فليفل (إلى عالم مجهول)



أفضل سيناريو

- ليلى عباس (شكراً لأنك تحلم معنا!)

- نبيل عيوش ومريم توزاني (في حب تودا)

- مهدي برصاوي (عائشة)

- جوناثان ميلي وفلورانس روشات (أثر الأشباح)

- مو هاراوي (قرية قرب الجنة)



أفضل ممثل

- عصام عمر | البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

- آدم بيسا | أثر الأشباح

- يعقوب الفرحان | نورة

- محمد فراج | ڤوي! ڤوي! ڤوي!

- مجد مستورة | أقورا



أفضل ممثلة

- ياسمين المصري | شكراً لأنك تحلم معنا!

- نسرين الراضي | في حب تودا

- دياموند أبو عبود | أرزة

- ركين سعد | البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

- حلا رجب | أثر الأشباح



أفضل تصوير سينمائي

- أنطوان هيبرلي | عائشة

- مصطفى الكاشف | قرية قرب الجنة

- تودوريس ميوبولوس | إلى عالم مجهول

- جوناثان سيلا | قضية الغرباء

- فوجيتشخ ستارون | الذراري الحمر



أفضل مونتاج

- هبة عثمان | شكراً لأنك تحلم معنا!

- ياسر عزمي | البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

- جوانا سكرينزي | قرية قرب الجنة

- أحمد حافظ | ڤوي! ڤوي! ڤوي!

- نواز ديشه وفيليبي غيريرو | سوفتكس



أفضل موسيقى

- كريستيان إيدنيس أندرسن وفلمنج نوركروج | في حب تودا

- أمين بوحافة | عائشة

- عمر فاضل | نورة

- فلورنسا دي كونسيلو | الاختفاء

- رودريجو ديراسمو | سامية



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