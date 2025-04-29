إيلاف من لندن: نفت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، استمرارها في استخدام لقب صاحبة السمو الملكي.

وكانت دوقة ساسكس تخلت عن اللقب عندما تنازلت عن مهامها الملكية، لكن مقطع فيديو من مقابلة بودكاست يشير إلى أنها لا تزال تُطلق على نفسها لقب "صاحبة السمو الملكي".

ونفى ممثلو ميغان استمرارها في استخدام لقب صاحبة السمو الملكي بعد تنازلها عن واجباتها الملكية.

وتخلت دوقة ساسكس عن لقبها الملكي مع زوجها الأمير هاري عندما تنازلا عن مهامهما الملكية في مارس 2020.

سلة هدايا

وقال موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية: ومع ذلك، يُظهر مقطع فيديو من بودكاست جيمي كيرن ليما شو (Jamie Kern Lima Show) سلة هدايا أرسلتها ميغان إلى المُضيف مع بطاقة كُتب عليها: "مع تحيات صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس".

وقالت السيدة ليما، المؤسسة المشاركة لشركة آي تي ​​كوزماتيكس، إن السلة التي تلقتها والتي تحتوي على صلصة فراولة منزلية الصنع وآيس كريم أُرسلت إلى منزلها "قبل حوالي عام... لمعرفة ما إذا كان ذلك يُخفف عني".

وصرح متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس بأنهما لا يستخدمان ألقاب صاحب السمو الملكي.

اتفاق ملكي

ورغم عدم إصدار أي قوانين أو توقيع أي وثائق لمنع استخدام هذه الألقاب، إلا أن اتفاق هاري وميغان مع الملكة الراحلة وكبار المسؤولين كان يقضي بالتوقف عن استخدام كلمة "ملكي" بعد ما سُمي "ميغسيت" في 31 مارس 2020.

ولا يزالان يحتفظان بألقاب صاحب السمو الملكي، التي حملها هاري منذ ولادته، ولكن لا يُفترض بهما استخدامها.

فترة شهر عسل

وفي الوقت نفسه، صرّحت الدوقة للبودكاست بأنها تستمتع بشهر عسل جديد مع زوجها منذ أن حصل الزوجان على "مساحة صغيرة للتنفس" بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية.

وقالت ميغان إن الزوجين واجها صعوبة في الاستمتاع بصحبة بعضهما البعض بشكل كامل في بداية علاقتهما، حيث سرعان ما وُضعا في "الخنادق" بسبب تسليط الضوء الإعلامي عليهما.

بدأ الثنائي علاقتهما عام ٢٠١٦ وتزوجا عام ٢٠١٨، حيث تولّيا في البداية واجبات ملكية قبل أن يقررا التنازل عن أدوارهما، مما أدى إلى توتر العلاقات بين هاري والملك وأمير ويلز.

وقالت ميغان: "عليك أن تتخيل في البداية أن الجميع يشعرون بتوتر شديد. ثم دخلنا في دوامة المشاكل معًا. نعم، منذ البداية، بعد ستة أشهر تقريبًا من المواعدة".

والآن، بعد سبع سنوات، عندما يكون لديكما فسحة للتنفس، يمكنكما الاستمتاع ببعضكما البعض بطريقة جديدة، ولهذا السبب أشعر أنها فترة شهر عسل بالنسبة لنا الآن."

وأشادت الدوقة بزوجها لحرصه على "سلامة الأسرة".

معركة قانونية

وكان الأمير هاري سوّى معركته القانونية الطويلة مع مجموعة صحف نيوز جروب (NGN) في يناير، وحصل على تعويضات كبيرة و"اعتذار كامل لا لبس فيه" عن "التدخل الخطير" في حياته الخاصة و"الأنشطة غير القانونية" التي قامت بها صحيفة ذا صن.

كما يخوض الدوق أيضًا معركة قانونية مع وزارة الداخلية بشأن مستوى الحماية الشخصية التي يجب أن يتمتع بها من أموال دافعي الضرائب عند زيارته للمملكة المتحدة.

رسائل بريد الكتروني

وانفعلت ميغان عندما تحدثت عن طفليها، آرتشي وليليبت، وكشفت أنها ترسل رسائل بريد إلكتروني إلى عناوين سرية أنشأتها لهما ليقرأاها عندما يكبران.

وقالت: "قبل أن أنام، كل ليلة تقريبًا، أرسل إليهم رسائل بريد إلكتروني مثل: ها هي بطاقة تقريرك الدراسي اليوم، أو يا إلهي، ألم يكن هذا أطرف شيء هذا الصباح؟".

يأتي هذا بعد أن أطلقت ميغان برنامجها على نتفليكس، وبودكاستها الجديد، وعلامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة "As Ever".

ونفدت الدفعة الأولى من منتجات ميغان "As Ever"، بما في ذلك مربى التوت، ورشاشات الزهور، وشاي الأعشاب، لكن سلسلة "With Love, Meghan" الخاصة بأسلوب الحياة على نتفليكس لاقت سيلًا من المراجعات النقدية.

سلسلة بودكاست

كما أطلقت الدوقة سلسلة بودكاست جديدة بعنوان "Confessions Of A Female Founder" في أبريل.

في الحلقة الرابعة، وصفت الممثلة السابقة لمسلسل Suits كيف بدأت مشروعها التجاري المستوحى من صناعة المربى بمشروع صغير خوفًا من الفشل، وكيف تلقت نصائح تجارية من أوبرا وينفري.

كما زعمت ميغان أنها متفوقة لأن فصيلة دمها A موجب، واعترفت بتجاهلها لمستشاريها لتتبنى حدسها. وكانت وُجهت إليها اتهامات متكررة بتجاهل نصائح مساعديها الملكيين عندما كانت تعمل في العائلة المالكة.