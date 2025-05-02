إيلاف من الرباط: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل - المغربية عن تنظيم أكبر مسابقة وطنية في الرياضات الإلكترونية، تجمع أبرز الألعاب في هذا المجال. وذلك بمناسبة تنظيم الدورة الثانية لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية، المقرر إقامته من 02 إلى 06 يوليو 2025 بقصر الرياضات بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط،

وتستمر جولات التصفيات عبر الإنترنت التي انطلقت يوم 22 أبريل حتى غاية 19 يونيو 2025، ما سيتيح لجميع اللاعبين بالمغرب فرصة حجز مقاعدهم في النهائي الكبير الذي سيُقام حضورياً بالرباط، على مدى خمسة أيام من 2 إلى 6 يوليو المقبل . وتمثل هذه النهائيات قمة المنافسة، حيث ستجمع أفضل المواهب الوطنية والدولية في جو حماسي مليء بالمنافسة والترفيه والتفاعل الجماعي.

كما ستشهد نسخة هذه السنة تنظيم بطولات في أشهر الألعاب الإلكترونية العالمية مثل Valorant و Free Fire وEA SPORTS FC 25 وStreet Fighter 6، مع تخصيص جوائز نقدية إجمالية تبلغ 500 ألف درهم( 50 الف دولار ) .

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص يومي 28 و29 يونيو 2025 لوسائل الإعلام، حيث سيفتح الحدث أبوابه للصحافيين وصناع المحتوى والمؤثرين للولوج حصريا إلى الكواليس، والتفاعل مع المتأهلين للتصفيات النهائية، والحصول على نظرة فريدة على المشهد الديناميكي للرياضات الإلكترونية في المغرب.

وفضلا عن بطولة الرياضات الإلكترونية، يقترح المعرض برنامجًا غنيًا يضم منصات للعرض، مؤتمرات، وحلقات نقاش وتبادل بين المهنيين، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية لقطاع صناعة الألعاب الإلكترونية، مع تعزيز سبل الشراكة بين مختلف الفاعلين في المجال.

يشار إلى أنه عقب النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى، والتي سجلت حضور أكثر من 45 ألف زائر و3 آلاف مشارك في مسابقات الرياضات الإلكترونية، رسخ معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية مكانته كمنصة وطنية رائدة تجمع بين شغف محبي الألعاب الإلكترونية والطموحات المتنامية لصناعة ألعاب الفيديو بالمغرب.