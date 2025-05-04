إيلاف من الرياض: في إطار تعزيز حضور السينما السعودية على الساحة الدولية، تُشارك هيئة الأفلام في مهرجان مالمو للسينما العربية، خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو 2025 في مدينة مالمو، السويد. وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها إلى إبراز الهوية السينمائية السعودية، ودعم المبدعين المحليين، وإقامة شراكات فاعلة مع المؤسسات السينمائية العالمية.

كما تنظم الهيئة ضمن مشاركتها وبالتعاون مع المهرجان جولة في 7 مدن عبر 3 دول إسكندنافية؛ لعرض مجموعة من الأفلام السعودية ضمن فعالية "ليالي عربية" التي تمتد بين 27 أبريل و8 مايو 2025. تشمل الأفلام المعروضة: "نورة"، "السنيور"، "ليل نهار"، "ثقوب"، و"فخر السويدي". كما تتبع عروض الأفلام جلسات حوارية مع صناع الأفلام والمواهب السعودية، بهدف التعريف بالسينما السعودية عالميًا وتسليط الضوء على إمكانات قطاع الأفلام والتطوير المستمر في الصناعة.

يعرض مهرجان مالمو للسينما العربية، الذي انطلق عام 2011م، حوالي 80 فيلمًا روائيًا وقصيرًا ووثائقيًا من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه أقسامًا للمسابقات والعروض الخاصة، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات.

وتأتي مشاركة هيئة الأفلام في هذا المهرجان امتدادًا لجهودها المستمرة في تمكين المواهب السعودية المتميزة، وتوفير منصة للتواصل والتفاعل مع المجتمع السينمائي محليًا وإقليميًا ودوليًا.